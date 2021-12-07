Дума приняла закон о внесудебном возмещении потерянного дохода при смене НПФ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который позволит гражданам при наличии решении суда о незаконном переводе их пенсионных накоплений (в рамках обязательного пенсионного страхования, ОПС) вернуть прежнему страховщику не только сумму накоплений, но и инвестиционный доход и сделать это во внесудебном порядке.

Законопроект № 1219891-7 подготовили в Минтруда. Правительство внесло его в Думу в июле 2021 года, первое чтение он прошел в середине октября.

Сейчас закон разрешает гражданину переводить свои пенсионные накопления из одного пенсионного фонда в другой (будь то негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или Пенсионный фонд России) без потери инвестиционного дохода один раз в пять лет. При досрочном переходе средства пенсионных накоплений передаются в другой фонд без инвестдохода, а сам доход направляется в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) того фонда, в котором гражданин ранее был застрахован.

Принятый 7 декабря закон предлагает возвращать этот потерянный инвестиционный доход гражданину, включая проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений, а также средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию и учитывать их на пенсионном счете накопительной пенсии, если суд признает недействительным переход клиента из одного пенсионного фонда в другой.

Сейчас, чтобы восстановить свои права и оспорить неправомерную смену пенсионного фонда, гражданин должен пройти сложную судебную процедуру, однако нормативными правовыми актами в сфере ОПС не установлена возможность возврата из РОПС удержанного в связи с досрочным переходом инвестиционного дохода.

Закон вступит в силу с 1 июля 2022 года.