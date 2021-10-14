Поправки о внесудебном возмещении потерь при смене НПФ прошли первое чтение

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет гражданам при наличии судебного решения о незаконном переводе их пенсионных накоплений (в рамках обязательного пенсионного страхования, ОПС) вернуть прежнему страховщику не только сумму накоплений, но и инвестиционный доход и сделать это во внесудебном порядке.

Законопроект № 1219891-7 был подготовлен в Минтруда. Правительство внесло его в палату в июле 2021 года.

Сейчас закон разрешает гражданам переводить свои пенсионные накопления из одного пенсионного фонда в другой (НПФ или Пенсионный фонд России) без потери инвестиционного дохода один раз в пять лет. При досрочном переходе средства пенсионных накоплений передаются в другой фонд без инвестдохода, а сам доход направляется в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) того фонда, в котором гражданин ранее был застрахован.

Законопроект предлагает возвращать этот потерянный инвестиционный доход гражданину, включая проценты за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений, а также средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию, и учитывать их на пенсионном счете накопительной пенсии, если суд признает недействительным переход клиента из одного пенсионного фонда в другой.

Сейчас, чтобы восстановить свои права и оспорить неправомерную смену пенсионного фонда, гражданин должен пройти сложную судебную процедуру, однако нормативными правовыми актами в сфере ОПС не установлена возможность возврата из РОПС удержанного в связи с досрочным переходом инвестиционного дохода.

Комитет Госдумы по финрынку предлагает распространить положения законопроекта на граждан, в отношении которых договоры об ОПС признаны (или будут признаны) судом недействительными до даты вступления в силу данного закона. В свою очередь ЦБ предлагает дополнить законопроект нормой о досудебном порядке восстановления прав граждан при неправомерном переходе из одного пенсионного фонда в другой, согласно которой застрахованные лица могли бы обращаться с этим вопросом в Службу финансового уполномоченного.