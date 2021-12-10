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Бюджет РФ за 11 месяцев исполнен с профицитом в 2,337 трлн рублей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в ноябре, по предварительной оценке, был исполнен с профицитом в размере 40,545 млрд рублей, в январе-ноябре зафиксирован профицит в 2 трлн 337,6 млрд рублей, сообщил Минфин. Министерство перестало публиковать оценку размера дефицита/профицита по отношению к объему ВВП.

Минфин пересмотрел свою оценку размера профицита в октябре с 515,12 млрд рублей до 672,1 млрд рублей, за десять месяцев он составил, по уточненной информации, 2,297 трлн рублей.

Плановые показатели по доходам на год по итогам 11 месяцев были перевыполнены - 22 трлн 438,88 млрд рублей, или 119,6% к общему утвержденному объему на год. Расходы же исполнены на 93,4% (20 трлн 101,26 млрд рублей, или 80,6% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Отрицательное сальдо источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета составило минус 2,303 трлн рублей, внешнего - минус 34,805 млрд рублей.

Поступление нефтегазовых доходов в январе-ноябре превысило плановые показатели на год на 36,6% - 8,177 трлн рублей. Ненефтегазовые доходы также были выше годового плана - 14,261 трлн рублей, или 111,6%. В ноябре нефтегазовые доходы были на уровне 884,57 млрд рублей, ненефтегазовые - 1,122 трлн рублей.

Минфин РФ

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