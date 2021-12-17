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Минфин РФ ожидает профицит бюджета по итогам года на уровне 0,5% ВВП

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ ожидает исполнение федерального бюджета в 2021 году с профицитом в размере 0,5% ВВП. Об этом сообщил "Интерфаксу" министр финансов РФ Антон Силуанов.

ЭкономикаБюджет РФ за 11 месяцев исполнен с профицитом в 2,337 трлн рублейЧитать подробнее

"С небольшим профицитом. Все будет зависеть от активности наших министерств и ведомств в тратах бюджета в последние дни. Мы считаем, что в пределах 0,5% будет профицит", - сказал он.

Ранее Минфин оценивал, что бюджет может быть исполнен с дефицитом 0,2% ВВП. Изначально на текущий год был запланирован дефицит в размере 2,4% ВВП. Затем Минфин озвучивал оценки около 1% ВВП. Также Силуанов не исключал, что бюджет может быть сбалансированным.

В январе-ноябре федеральный бюджет, по предварительной оценке, был исполнен с профицитом в 2 трлн 337,6 млрд рублей. Его размер составил 40,545 млрд рублей.

Антон Силуанов Минфин РФ

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