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"Газпром" предложил Минпромторгу разработать подводного робота для шельфовых проектов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" считает создание подводной робототехники одним из приоритетных направлений импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе России, сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов в ходе совещания с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

"В качестве примера можно назвать разработку телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) тяжелого класса для выполнения подводно-технических работ при обустройстве и эксплуатации объектов подводной добычи. Результаты проекта будут также востребованы на лицензионных участках и других компаний, таких как Роснефть, Лукойл. И с целью реализации этого проекта необходимо заключение Минпромторгом России государственного контракта с ОСК (Объединенной судостроительной корпорацией) на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с ТНПА в рамках реализации государственной программы "Развитие судостроения", - сказал Маркелов.

Он отметил, что глубина погружения аппаратов составит до 3 тысяч метров, масса - до 100 тонн, температура эксплуатации - от +20 до +50 градусов Цельсия. Согласно презентации "Газпрома", опытный образец комплекса с ТНПА может быть создан в 2024 году, головной серийный образец - в 2025 году.

Также Маркелов подчеркнул необходимость консолидации Минпромторгом России спроса на данные аппараты с последующим заключением долгосрочных контрактов.

Как сообщалось, западные секторальные санкции, которые были введены в 2014 году против российской морской добычи нефти и газа, заблокировали поставки в Россию подводных роботов. Они используются на всех этапах реализации шельфовых проектов - от разведки до обслуживания уже работающих промыслов. Российские подрядчики озадачились созданием отечественных подводных роботов.

С 2015 года введение западных санкций против российских нефтегазовых проектов по разведке и добыче на шельфе привело к отказу от сотрудничества многих иностранных производителей ТНПА, включая техническую поддержку уже используемого оборудования. Кроме того, в августе 2019 года Великобритания наложила запрет на ввоз в РФ подводных аппаратов рабочего класса, программного обеспечения и соответствующих технологий.

Газпром Минпромторг

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