Доля японского JBIC в финансировании "Арктик СПГ 2" составит 1,71 млрд евро

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Японский банк международного сотрудничества (JBIC) подписал кредитное соглашение по проектному финансированию на сумму 1,71 млрд евро (часть JBIC) с ООО "Арктик СПГ 2", сообщил сам фининститут.

Ранее "Арктик СПГ 2" сообщал, что в общей сумме проектного финансирования в размере 9,5 млрд евро доля "финансовых институтов стран-участниц ОЭСР" составит "до 2,5 млрд евро, включая JBIC и других кредиторов, застрахованных экспортными кредитными агентствами". Таким образом, на японский банк приходится больше половины от этой части финансирования.

Еще до 2,5 млрд евро, сообщал "Арктик СПГ 2", предоставят китайские финансовые институты, включающие Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая.

Оставшаяся часть - до 4,5 млрд евро - поступит от российских банков - Сбербанка, Газпромбанка и его дочернего общества Bank GPB International S.A., государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и Банка "ФК Открытие".

В апреле глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон говорил, что проектное финансирование для "Арктик СПГ 2" будет поступать примерно поровну от российских банков, банков Китая и Японии с Европой. Однако уже осенью он заявил, что не видит помощи от правительств европейских государств, чьи компании участвуют в проекте "Арктик СПГ 2", поэтому компания заручилась поддержкой российских банков об удвоении их участия в финансировании проекта - с 30% до 60%. Михельсон высказал мнение, что решения европейских государств связаны с политикой, а не с "зеленой повесткой".

По его словам, французское экспорт-импортное агентство BPI France, а также немецкое Hermes летом не поставили в повестку вопрос предоставления финансирования "Арктик СПГ 2" (в проекте участвуют как французские, так и немецкие поставщики оборудования - ИФ), при этом дополнительных вопросов к компании не последовало. "Я считаю, что мы, естественно, ждать никого не будем, я считаю, они участвовать не будут", - сказал глава "НОВАТЭКа".

Из-за американских санкций "Арктик СПГ 2" не может привлекать средства в долларах.

Как сообщалось, стоимость проекта оценивается в $21,3 млрд. ООО "Арктик СПГ 2" реализует проект по строительству трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и общей мощностью 19,8 млн т СПГ и до 1,6 млн т стабильного газового конденсата в год.

Проект основан на инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа (ОГТ) в целях снижения капитальных затрат и минимизации воздействия на экологию Арктического региона России. По состоянию на 31 декабря 2020 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1 434 млрд куб. м природного газа и 90 млн тонн жидких углеводородов

Участниками проекта являются "НОВАТЭК" (60%), TotalEnergies (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co, Ltd. и JOGMEC (10%).

ЕРС-подрядчиком "Арктик СПГ 2" является консорциум, состоящий из французской Technip, итальянской Saipem и российского "НИПИГАЗа". FEED проекта выполнял консорциум "СПГ-Новаинжиниринг", состоящий из TechnipFMC, германской Linde и "НИПИГАЗа". Linde, хоть и не вошла в состав ЕРС-консорциума, остается лицензиаром технологии сжижения природного газа и будет поставлять соответствующее оборудование.

Совместное предприятие компании Saipem и турецкой Renaissance Construction (50/50) проектирует и строит 30-метровые бетонные гравитационные основания для размещения технологических линий производства СПГ.