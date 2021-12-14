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Минсельхоз РФ уточнил прогноз экспорта продукции АПК в 2021 г.

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ уточнил прогноз экспорта продукции АПК в этом году, сняв нижнюю планку прежней оценки. В 2022 году, в соответствии с проектом "Экспорт продукции АПК", показатель должен составить не менее $30 млрд.

Как сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме во вторник, агроэкспорт в этом году составит $35 млрд.

Ранее ведомство прогнозировало экспорт в $34-35 млрд.

"По прогнозам, на внешние рынки в этом году будет поставлено продукции на $35 млрд в текущих ценах. Конечно, здесь будет сказываться увеличение стоимости продукции", - сказал министр.

По его словам, особое внимание уделяется экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью. Пока ее доля невелика, отметил он. В то же время экспорт кондитерской продукции в текущем году вырос на 20%, напитков - на 35%.

Как отметил Патрушев, введение ограничительных мер приводит к сокращению экспорта в физическом объеме. "Сегодня на зарубежные рынки поставлено на 15% меньше зерна и почти на 6% меньше масложировой продукции", - сказал он.

Министр сообщил, что в настоящее время для поставок отечественной продукции АПК открыты рынки 161 государства. "Мы продолжаем также расширять сеть атташе по АПК. В этом году назначен 31 представитель Минсельхоза, в следующем году они появятся уже в 50 странах мира", - сказал он.

Глава Минсельхоза также напомнил, что, в соответствии с проектом "Экспорт продукции АПК", в 2022 году объем поставок должен составить не менее $30 млрд .

В 2020 году РФ экспортировала продукции АПК на $30,5 млрд.

Как сообщалось, с начала этого года агроэкспорт РФ составил $32 млрд, что на 20% больше прошлогоднего.

Минсельхоз РФ

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