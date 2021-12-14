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Производство сельхозпродукции в РФ в этом году снизится на 2%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Индекс сельхозпроизводства в РФ в этом году снизится. Сбор зерна в чистом весе составит более 123 млн тонн, в том числе около 76 млн тонн пшеницы, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме во вторник.

Согласно презентации ведомства, снижение составит 2% (индекс 98%).

"По итогам года мы прогнозируем положительный индекс в АПК. Однако индекс сельхозпроизводства в силу объективных факторов снизится. В следующем году рассчитываем, что индекс сельхозпроизводства увеличится до 101,3%, индекс АПК - до 101%", - сообщил министр.

В 2020 году сельхозпроизводство в РФ выросло на 1,3%.

Как заявил министр, рентабельность сельхозпроизводства с учетом господдержки в 2021 году составит 23,4%.

По словам Патрушева, сезонные полевые работы в РФ практически завершены. "Год для аграриев сложился крайне непростым. Начиная с прошлого озимого сева и на протяжении этого года погода постоянно вносила коррективы в процесс сельхозпроизводства, в 16 регионах был объявлен режим ЧС природного характера. И, конечно, наша отрасль, как и другие, испытывает на себе влияние пандемии", - сказал он.

Несмотря на это, полученный урожай по основным позициям превышает запланированный в госпрограмме показатель. "Объем зерновых в чистом весе превысит 123 млн тонн, из них около 76 млн тонн пшеницы. Это полностью обеспечивает внутренние потребности и экспортные возможности нашей страны", - подчеркнул министр.

Кроме того, будет получено 23 млн тонн масличных, более 40 млн тонн сахарной свеклы, порядка 7 млн тонн овощей. Все эти показатели выше уровня прошлого года, уточнил он. "Урожай картофеля в организованном секторе превысит 6,7 млн тонн, помимо того, обновим рекорд по сбору плодов и ягод", - сообщил Патрушев.

В ряде регионов продолжается озимый сев. Сегодня его площадь превышает 19 млн га.

Говоря о перспективах 2022 года, министр сообщил, что вместе с регионами проработана структура посевных площадей под будущий урожай. "В целом площадь вырастет более чем на 1 млн. Увеличение планируется под яровыми зерновыми, в том числе под гречихой, под сахарной свеклой, рапсом, соей. Особое внимание уделим наращиванию производства картофеля и овощей открытого грунта", - сказал он.

Минсельхоз РФ

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