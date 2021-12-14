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Онлайн-собрания в АО могут легализовать и без законопроектов правительства

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Приостановка выплат дивидендов "потерянным" акционерам, а также онлайн-формат для годовых собраний акционеров акционерных обществ (АО) и участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО) могут быть узаконены и без правительственных законопроектов. Готовится в целом положительный проект официального отзыва правительства в отношении аналогичного проекта депутата Владислава Резника, рассказал источник "Интерфакса", Банк России, Минфин и Минюст при условии доработки его поддержали.

Переход на дистанционку

Законопроект Резника, внесенный в середине ноября в Госдуму, может ликвидировать возникшую неопределенность в праве компаний проводить в онлайн-формате годовые собрания акционеров и участников. Дело в том, что такую возможность им дали вступившие в силу с 1 июля 2021 года изменения в Гражданский кодекс (ГК) РФ, но корреспондирующие изменения в профильные законы об АО и ООО не приняты до сих пор. Документ Резника на 2022 год предусматривает упрощенный порядок принятия решения о проведении собрания в дистанционном формате - без внесения соответствующих изменений в уставы обществ.

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Свой вариант поправок уже несколько месяцев есть у Минэкономразвития, но в ходе работы над этим документом возникли споры о том, как проводить идентификацию и аутентификацию дистанционных участников. ФСБ настаивает, что это нужно делать исключительно с помощью биометрических данных и усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП). Минэкономразвития и Банк России считали, что можно разрешить компаниям самим выбирать подходящие способы. Однако в начале ноября стало известно, что в тексте проекта нашла отражение жесткая позиция ФСБ, кроме того указано, что подписывать бюллетени дистанционные участники должны либо КЭП, либо простой ЭЦП, полученной при личной явке при обращении за госуслугами.

В законопроекте Резника таких норм не содержится. Он лишь оговаривает требование о достоверности идентификации участников заседания. Также лишь в общих чертах проект говорит о правилах подписания бюллетеней: "Электронной подписью в соответствии с требованиями федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи". Сами бюллетени, согласно проекту, можно будет направлять в компанию через электронную почту или заполнять на сайте.

Проект правительственного отзыва не говорит о том, нужно ли дорабатывать законопроект Резника в этой части и каким может быть регулирование. "В части положений законопроекта о подписании бюллетеней для голосования в электронной форме следует отметить, что не представляется возможным определить, какой вид электронной подписи допустимо использовать", - процитировал источник выдержку из проекта отзыва.

Потерянные акционеры

Реализует проект Резника и давнюю идею Минэкономразвития решить проблему с так называемыми "потерянными" акционерами, которые длительное время не выходят на связь с АО - не голосуют, не получают дивиденды и корреспонденцию. Документ дает АО право приостанавливать отправку им писем и денег, если до этого они возвращались в компанию два года подряд.

В проекте отзыва есть согласие с этом идеей, но, по словам источника "Интерфакса", говорится о необходимости уточнить вопрос определения кворума при проведении общего собрания, если у компании есть акционеры, которым корреспонденция не направляется. Впрочем, Минюст и Банк России против такого уточнения. Они, по словам источника, считают, что кворум должен определяться исходя из общего числа голосующих акций, с учетом тех акционеров, которые не получают корреспонденцию.

Прекращение направления корреспонденции имеет своей целью сокращение лишних издержек компании и не должно приводить к уменьшению объема корпоративных прав акционера, озвучил позицию Минюста источник "Интерфакса". Ведомство напоминает, что действующее законодательство устанавливает единственный механизм лишения акционера: если его отсутствие существенно затрудняет деятельность организации, то он может быть исключен из числа совладельцев в судебном порядке.

Выплата дивидендов на банковский счет

Содержит законопроект Резника еще одну идею Минэкономразвития - постепенный отказ от выплаты дивидендов почтовыми переводами. Согласно проекту, выплата дивидендов должна производиться только на банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ. Существующий сейчас вариант с отправкой их почтовым переводом будет возможен, если это предусмотрено уставом АО на случай отсутствия у него сведений относительно упомянутых счетов. Выплата дивидендов почтовым переводом будет допустима и по заявлению акционера, если такой способ выплаты дивидендов указан в составе сведений по его лицевому счету в реестре акционеров.

Дата рассмотрения законопроекта Резника в первом чтении еще не определена, но он включен в примерную программу работы Госдумы на декабрь.

Россия

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