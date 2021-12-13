ЦБ поддержит заочные собрания акционеров в 2022 году в порядке исключения

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Банк России готов поддержать продление на 2022 год возможности проведения годовых собраний акционеров заочно, если к их сезону не будет принят закон о правилах их проведения онлайн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

С 2020 года обществам с ограниченной ответственностью разрешили проводить годовые собрания акционеров заочно - из-за пандемии. С 1 июля 2021 года Гражданский кодекс легализовал онлайн-собрания, но правила их проведения до сих пор не закреплены в законах об АО и ООО. В ЦБ считают, что это создает серьезный правовой вакуум и может привести к проблемам в правоприменении и спорам участников.

В ноябре 2021 депутат Владислав Резник внес в Госдуму законопроект о порядке проведения дистанционных собраний. На 2022 год он предложил ввести упрощенный порядок принятия решения о проведении собрания в дистанционном формате - без внесения соответствующих изменений в устав. ЦБ эту инициативу поддержал и заявил, что "считает его принятие весьма своевременным, учитывая общий тренд на цифровизацию и последствия пандемии".

Регулятор считает проведение онлайн-собраний является более предпочтительным, чем заочные собрания, так как этот формат позволяет обсуждать вопросы повестки дня, слушать доклады и задавать вопросы спикерам.

"Однако в случае, если этот законопроект не успеют принять к периоду годовых собраний, Банк России готов поддержать продление возможности проведения ГОСА в заочном формате", - говорится в ответе ЦБ "Интерфаксу".

Сбербанк и "Газпром" уже обратились в Минэкономразвития с просьбой продлить на 2022 год возможность проводить годовые собрания акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью в заочной форме.

Между тем, в министерстве готовят свой законопроект о правилах проведения дистанционных собраний в компаниях.