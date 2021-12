Индексы США завершили торги в четверг "в минусе"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг "в минусе", при этом Nasdaq Composite упал на 2,5% вслед за существенным снижением котировок акций технологических компаний.

Инвесторы оценивали итоги последних в этом году встреч руководителей крупнейших ЦБ мира, а также многочисленные статданные.

Федрезерв в среду сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. Исходя из опубликованных прогнозов, все руководители американского ЦБ ожидают повышения процентной ставки в 2022 году, при этом 10 из 18 членов совета ожидают трех повышений базовой ставки в следующем году.

Банк Англии в четверг неожиданно повысил базовую ставку до 0,25% годовых с 0,1%. Консенсус-прогнозы в целом не предусматривали изменения параметров денежно-кредитной политики, однако многие аналитики допускали возможность подъема ставки на декабрьском заседании.

Между тем Европейский центральный банк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Число домов, строительство которых было начато в США в ноябре, увеличилось на 11,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,679 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в четверг.

Согласно пересмотренным данным, в октябре количество новостроек составляло 1,502 млн, а не 1,52 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек в США в ноябре до 1,568 млн по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущего месяца.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 18 тысяч - до 206 тысяч человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 188 тысяч. Первоначально сообщалось о том, что показатель падал до 184 тысяч, то есть до минимума с сентября 1969 года.

Аналитики в среднем ожидали увеличения числа заявок до 200 тысяч с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,7%.

Котировки акций Delta Air Lines снизились по итогам торгов на 2,2%, хотя в начале сессии росли. Авиакомпания заявила, что её показатели рентабельности и прибыли в расчете на акцию превысят допандемийный уровень к 2024 году. Также она улучшила прогноз на четвертый квартал текущего года и теперь ожидает, что её скорректированная доналоговая прибыль составит $200 млн.

Цена бумаг Lennar Corp. рухнула на 4,1%. Одна из крупнейших строительных компаний США в четвертом финансовом квартале (сентябрь-ноябрь) увеличила чистую прибыль на 35%, выручку - на 17%, тем не менее, показатели оказались хуже ожиданий аналитиков.

Adobe Inc. в четвертом квартале 2021 финансового года сократила чистую прибыль на 45% и дала слабый прогноз на текущий квартал и год. Это вызвало падение котировок бумаг крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для обработки изображений более чем на 10%.

Среди компонентов индекса Dow Jones наиболее сильно подешевели бумаги представителей технологического сектора Apple Inc. - на 3,9%, Microsoft Corp. - на 2,9%, Salesforce.com Inc. - на 2,7%, а также Boeing Co. - на 2,4%.

Кроме того, существенно снизилась стоимость Tesla - на 5%, Skyworks Solutions Inc. - на 8,5%, Nvidia Corp. - на 6,8%, Advanced Micro Devices - на 5,4%.

В то же время цена акций Accenture взлетела на 6,7%. Консалтинговая компания в первом квартале 2022 финансового года (сентябрь-ноябрь) увеличила чистую прибыль на 20% и улучшила прогноз на весь фингод.

Genuine Parts Co., занимающаяся дистрибьюцией автомобильных и промышленных запчастей, товаров для офиса и электрооборудования, объявила о покупке Karman Distribution Group за $1,3 млрд у частной инвестфирмы Littlejohn & Co. На этой новости акции Genuine Parts выросли на 2,3%.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 29,79 пункта (0,08%) и составил 35897,64 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов снизилось на 41,18 (0,87%) - до 4668,67 пункта.

Nasdaq Composite упал на 385,15 пункта (2,47%), составив на закрытие 15180,43 пункта.