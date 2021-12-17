"ЛУКОЙЛ" ждет роста спроса на нефть до 2030 года; водород - многообещающе, но сложно и дорого. Обзор

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пандемия, господствующая в мировой повестке уже два года, смешала все карты в стратегическом развитии нефтегазовой отрасли. И несмотря на то, что в обновленном прогнозе долгосрочного развития ТЭК, предыдущую версию которого "ЛУКОЙЛ" представлял в декабре 2019 года, тема изменения климата по-прежнему играет основную роль, нефть как ключевой энергоресурс, согласно этому документу, вернула себе пальму первенства как минимум еще на десятилетие.

"2021 год стал очень показательным для нефтяной отрасли. Экономика планеты постепенно выходит из кризиса, быстрыми темпами растут объемы потребления энергоресурсов. Очевидно, что звучавшие в начале пандемии прогнозы относительно того, что мир уже прошел пик потребления нефти в 2019 году, не оправдались. Напротив, мы рискуем столкнуться с глобальным дефицитом энергии в связи с многолетним недоинвестированием в отрасли из-за ценовых шоков и стремления как можно скорее отказаться от ископаемого топлива", - приводятся слова президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперов в Outlook-2050.

Эволюция, равновесие, трансформация

Предыдущий прогноз развития мировой энергетики, подготовленный "ЛУКОЙЛом", базировался на трех сценариях. Ключевыми предпосылками варианта "Эволюция" являлось ограничение выбросов парниковых газов в рамках установленных национальных целей, поступательное изменение топливной структуры энергетического баланса и сохранение неравенства в энергообеспечении между развитыми и развивающимися странами. "Равные возможности" предполагали увеличение удельного потребления энергии в развивающихся странах до 3 т н. э. на человека к 2100 году, отказ от ограничений на выбросы парниковых газов в развивающихся странах, доминирование ископаемого топлива в мировом энергетическом балансе. Сценарий "Климат" подразумевал выполнение цели Парижского соглашения по удержанию роста глобальной температуры существенно ниже 2 градусов Цельсия к 2100 году, снижение неравенства в энергопотреблении, массовое распространение новых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и технологий улавливания, утилизации и хранения углекислого газа. Во всех трех сценариях ожидался рост потребления первичной энергии, который приходился на развивающиеся страны.

Пандемия COVID-19 и изменения в климатической политике ведущих индустриальных стран, произошедшие в 2020-2021 годах, привели к необходимости пересмотра энергетических сценариев, используемых "ЛУКОЙЛом". Несмотря на рост генерации из возобновляемых источников в последние годы, на долю ископаемого топлива приходится более 80% потребления первичной энергии в мире. Недавняя ситуация с резким ростом цен на газ в Европе ярко свидетельствует о том, насколько высокой остается зависимость промышленно развитых стран от ископаемых энергоресурсов, отмечается в исследовании.

В обновленном прогнозе сценарий "Эволюция" предполагает поступательное изменение энергетической сферы согласно международной климатической политике - как и ранее - в рамках объявленных национальных целей по сокращению эмиссий и национальных программ с учетом существующих технологических возможностей отдельных стран. В сценарии "Равновесие" соблюдается баланс между достижением климатических целей и развитием экономики, с учетом достижения цели Парижского соглашения по удержанию роста глобальной температуры ниже 2 градусов. В основе сценария "Трансформация" лежит предположение о радикальной перестройке мировой энергетики и промышленности, подразумевающее агрессивный отказ от углеводородов для достижения углеродной нейтральности ведущими экономиками к 2050 году. Такой сценарный подход дает возможность более отчетливо очертить масштаб неопределенности, связанный с наиболее важными тенденциям развития мировой энергетики, считает НК.

Спрос будет расти до 2030

В результате коронавирусных ограничений спрос на жидкие углеводороды сократился на рекордные 18 млн барр./сут. во втором квартале 2020 года. По мере снятия локдаунов, сдерживающих мобильность населения, спрос постепенно восстанавливается, а в Китае уже превысил уровень прошлого года. Согласно прогнозу, структура потребления первичной энергии будет меняться в сторону увеличения доли современных ВИЭ в энергетическом балансе, объем ископаемых топлив будет снижаться, оставаясь при этом значительным.

Динамика спроса на жидкие углеводороды будет сильно различаться в зависимости от региона. Потребление нефти в мире будет стабильным до 2030 года, сообщил вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун на презентации перспектив развития мировой энергетики до 2050 года. По оценкам компании, затем последует резкое снижение потребления в Европе, а с 2035 года - в США и Китае. Снижение потребления в Европе и США будет компенсироваться ростом в других регионах. Так, ключевыми точками роста спроса на нефть в долгосрочной перспективе будут Индия и страны африканского континента. По сценарию "Эволюция" спрос на нефть сохранится на уровне 110 млн б/с к 2035 году и предполагает снижение до 100 млн к 2050 году, в "Равновесии" спрос ожидается в 105 млн б/с и 75 млн б/с соответственно, в "Трансофрмации" - 95 млн б/с и 45 млн б/с.

При этом Федун отметил, что спрос на нефть не будет удовлетворяться существующими проектами. "Отрасль сильно недоинвестирована, - подчеркнул он. - Это может привести к драматическому росту цены на нефть".

Компания ожидает, что потребность в инвестициях в нефтедобычу будет сохраняться даже в самом пессимистичном сценарии спроса, так как значительное количество месторождений находится на поздних стадиях разработки и имеет падающий профиль производства. Естественное падение добычи на таких месторождениях создает потребность во вводе новых проектов для обеспечения спроса. В отсутствие инвестиций предложение жидких углеводородов будет ежегодно сокращаться на 4-5%, прогнозирует НК.

Одновременно спрос на газ в среднесрочной перспективе будет демонстрировать более высокие темпы роста, чем спрос на жидкие углеводороды. Углеродоемкость природного газа существенно ниже, чем нефти и угля, что будет стимулировать его использование в индустриальных странах. В сценарии "Эволюция" спрос на это топливо будет демонстрировать рост на горизонте до 2050 года.

ОПЕК+ против драм на рынках

"ЛУКОЙЛ" отмечает, что ОПЕК остается ключевым регулирующим механизмом на рынке нефти и продолжает демонстрировать свою эффективность. Благодаря соглашению ОПЕК+ удалось смягчить шок от беспрецедентного падения спроса в 2020 году, а избыток свободных добывающих мощностей будет способствовать дальнейшему взаимодействию нефтедобывающих стран.

"Нет сомнений, что если вновь, не дай Бог, какие-то драматические изменения, типа последней пандемии, произойдут, то ОПЕК сможет вновь снизить добычу нефти для балансировки рынка", - заявил Федун.

Вице-президент НК не ждет в ближайшее время каких-либо корректировок принятой программы производства нефти ОПЕК+. "Я не вижу никаких отступлений от программы, которая была", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, какого решения он ожидает в январе.

По мнению экспертов НК, усиление климатического регулирования будет стимулировать потребителей приобретать сырье с низким углеродным следом, на который влияет множество факторов, наиболее значимые: плотность нефти, обводненность месторождения, уровень факельного сжигания и утечек метана. "ЛУКОЙЛ" отмечает, что наиболее низкую углеродную интенсивность имеет нефть, добываемая в Саудовской Аравии, Норвегии и России. В условиях замедления темпов роста спроса на жидкие углеводороды себестоимость добычи будет являться определяющим фактором для санкционирования новых проектов, в связи с чем значительная часть запасов с высокой себестоимостью, включая арктический шельф, битуминозные пески и тяжелые нефти, может остаться неосвоенной.

Новые проекты в странах ОПЕК+ отличаются низкой себестоимостью, а так как их доля в мировой добыче нефти в долгосрочной перспективе будет увеличиваться, то Соединенные Штаты, хоть и останутся крупнейшим производителем, не продемонстрируют существенного роста. "Мы не видим перспектив драматического роста добычи нефти в США", - сказал топ-менеджер, добавив, что конкурентная борьба американского сырья с ОПЕК, которая была ранее, в данный момент уже отсутствует.

Введение платы за выбросы СО2 приведет к росту энергетических затрат по всему миру, предупреждает компания. Цены на нефть с учетом платы за выбросы будут сильно отличаться в зависимости от сценария. Так, в "Эволюции" в 2050 году можно ожидать $128 за баррель, в "Равновесии" - $197/барр., а в "Трансформации" высокие цены на СО2 и инфляция приведут к повышению мировых котировок до $380/барр., прогнозирует НК.

В то же время, в течение ближайшего года Федун верит, что, благодаря усилиям ОПЕК+, сохранится цена на нефть, устраивающая как производителей, так и потребителей - в $60-80/барр.

Дорогая декарбонизация

Сокращение выбросов парниковых газов потребует глубоких технологических изменений не только в энергетике, но и в других отраслях промышленности, сельском хозяйстве и землепользовании. Важную роль во всех сценариях играет применение технологий по улавливанию, утилизации и хранению СО2, а также использование естественных поглотителей углекислого газа, таких как леса и болота. К 2050 году объем поглощения эмиссий может составить от 3 млрд до 13 млрд т СО2-экв. в год, считает НК.

Постепенная электрификация транспортного сектора и промышленности приведет к росту доли электроэнергии в конечном потреблении. В сценарии "Эволюция" её доля в конечном потреблении вырастет с 20% до 31%, а в сценарии "Трансформация" - до 44%. Ожидается, что основной прирост генерирующих мощностей будут обеспечивать солнечные и ветровые электростанции, а угольная генерация будет постепенно выводиться из эксплуатации. Электрификация транспортного сектора потребует наращивать генерирующие мощности быстрее, чем в предыдущие десятилетия.

В сценарии "Эволюция" на долю ВИЭ (включая гидроэнергетику) будет приходиться около 60% генерации электроэнергии к 2050 году. Для поддержания ее высокой доли в энергобалансе и обеспечения стабильности работы энергетических систем потребуются значительные инвестиции в инфраструктуру хранения и распределения электроэнергии. "Эволюция" предусматривает рост среднегодовых инвестиций в низкоуглеродную энергетику в два раза по сравнению с текущим уровнем, тогда как "Трансформация" предполагает десятикратный рост инвестиций. При этом отмечается, что потребность в более частом по сравнению с традиционной генерацией обновлении мощностей увеличивает стоимость использования ВИЭ.

Водород является перспективным решением для секторов, которые сложно декарбонизировать. Мировой рынок водорода и его производных к 2050 году может достичь 200-350 млн т. Основными драйверами спроса на этот вид топлива являются: промышленность, транспорт и электроэнергетика. В настоящее время технологии получения водорода из ископаемого топлива обладают преимуществом по себестоимости по сравнению с "зеленым" водородом, получаемым с помощью электролиза из ВИЭ, отмечается в Outlook. Кроме того, затраты на транспортировку являются существенной составляющей цены для конечных потребителей и могут превышать стоимость производства. "Водород - это многообещающе, но пока технологически дорого и сложно", - пояснил Федун.

Нацеленность на рост

В ближайшие десять лет, по словам Федуна, "ЛУКОЙЛ" планирует инвестировать в ВИЭ $15 млрд. Но ископаемое топливо в обозримой перспективе останется основным видом деятельности компании. "В нашей стратегии мы предусматриваем скромный - примерно 1,4-1,5% - рост добычи углеводородов на ближайшие десять лет", - сказал вице-президент компании, которая добывает 80,5 млн тонн нефти и 29 млрд куб. метров газа.

"Газ будет по-прежнему важной частью нашей стратегии, но мы видим, как сейчас поменялась драматически цена на газ в мире в силу энергоперехода, в том числе, и будем искать свою нишу. Газ будет важной частью в нашей стратегии. Для нас очень важно в 2024 году продлить соглашение с "Газпромом" о продаже газа на Ямале", - сообщил топ-менеджер. По его словам, постепенно добыча газа в портфеле "ЛУКОЙЛа" должна вырасти до 30% к 2031 году.

"ЛУКОЙЛ" не планирует продавать НПЗ в Европе, но планирует повышать их эффективность, сообщил журналистам Федун. "Все прекрасно знают, какая проблема - все видят, что сегодня тонна выбросов стоит 84 евро, поэтому задача одна - повысить эффективность, найти те экономические ниши, которые позволят этим заводам продолжать работать с прибылью", - сказал он, уточнив, что речь идет о переработке пластика, biofuel second generation, производстве метанола.

К 2050 году "ЛУКОЙЛ" будет энергетической компанией с нулевой нейтральностью, заявил Федун. Однако в самом начале презентации Outlook-2050 он отметил, что достижение климатических целей осложняется тем, что мир не существует в одном потоке - обеспечить растущее население Земли доступной энергией и одновременно снизить выбросы парниковых газов - крайне сложная задача, требующая прорывных технологических решений. При отсутствии последних, по оценкам компании, развитие мировой энергетики сегодня идет, скорее, по сценарию "Эволюция", который не позволяет достичь целей Парижского соглашения.