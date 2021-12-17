"ЛУКОЙЛ" ждет резкого снижения потребления нефти в Европе и США после 2030 г.

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Потребление нефти в мире будет стабильным до 2030 года, сообщил вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун на презентации перспектив развития мировой энергетики до 2050 года.

Согласно оценкам компании, затем последует резкое снижение потребления в Европе, а с 2035 года - в США и Китае.

При это он отметил, что спрос на нефть не будет удовлетворяться существующими проектами. "Отрасль сильно недоинвестирована", - подчеркнул Федун.

"Недоинвестирование в нефтяную отрасль может привести к драматическому росту цены на нефть", - полагает топ-менеджер.

"Мировое сообщество стоит перед серьезным вызовом, связанным, с одной стороны, с необходимостью обеспечить растущее население Земли доступной энергией, а с другой стороны, с потребностью сократить выбросы парниковых газов для сдерживания роста глобальной температуры", - следует из прогноза.

Пандемия коронавируса и энергетический кризис 2021 года показали, насколько важным является обеспечение стабильности поставок ископаемых топлив, отмечает компания.

"Высокий уровень энергетического неравенства осложняет процесс декарбонизации мировой экономики. Разрыв в потреблении энергии на человека между развитыми и развивающимися странами остается высоким, несмотря на некоторое сокращение в последнее десятилетие", - говорится в документе.

"Достижение углеродной нейтральности потребует колоссальных инвестиций в энергетическую отрасль в объеме, в несколько раз превышающем размер инвестиций последних лет. Необходимость обеспечить возврат этих инвестиций приведет к росту стоимости энергии для потребителей", - предупреждает НК.

Для значительного сокращения выбросов парниковых газов необходимо не только менять структуру энергетического баланса, увеличивая производство энергии из возобновляемых ископаемых источников, но и активно использовать технологии поглощения углекислого газа как промышленные, так и природные, поясняется в прогнозе.