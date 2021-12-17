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ЦБ РФ оценил влияние динамики курса рубля на инфляцию как нейтральное

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Банк России с учетом лагов переноса колебаний курса рубля в потребительские цены оценивает их вклад в текущую ценовую динамику в целом как нейтральный, говорится в комментарии ЦБ по инфляции.

В ноябре обменный курс рубля снизился к доллару США на 1,5%, к юаню – на 2,1%, к евро – не изменился. За последние 12 месяцев рубль укрепился ко всем этим валютам (на 6,3%, 2,5% и 9,8% соответственно) и остается внутри диапазона последнего года, подчеркивает ЦБ.

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Банк России отмечает, что значимым проинфляционным риском являются высокие мировые цены на продовольствие. "Годовые темпы роста мировых цен на продовольствие постепенно замедляются, но остаются высокими. Более того, уровень мировых цен на продовольствие продолжил повышаться. Это остается значимым проинфляционным фактором", - говорится в комментарии.

Годовая инфляция в ноябре повысилась до 8,4% с 8,1% по итогам октября. Заметный вклад в прирост общего индекса цен внесло удорожание услуг зарубежного туризма в новогодний сезон. При этом показатели устойчивой инфляции в ноябре оставались высокими, обращает внимание ЦБ.

Риски продолжительного отклонения инфляции вверх от цели возросли, Банк России учитывает это в своих решениях по денежно-кредитной политике, подчеркивает регулятор.

Большая часть отклонения годовой инфляции от 4% приходится на восемь крупных товарных групп: плодоовощную продукцию, яйца, молочную, мясную, рыбную продукцию, продукты переработки зерна (хлеб, макароны, крупы), мебель и стройматериалы, легковые автомобили. Вместе с тем, даже при полном исключении этих компонент темп роста цен (как годовой, так и месячный) находится заметно выше цели ЦБ.

"Динамика цен на продукты питания животного происхождения и продукты переработки зерновых вносит заметный вклад в отклонение годовой инфляции от цели. Быстрое удорожание продуктов питания особенно негативно сказывается на восприятии инфляции домохозяйствами и их инфляционных ожиданиях", - отмечает ЦБ.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

ЦБ РФ

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