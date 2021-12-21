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Онлайн-продажи в РФ удвоились за два года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Онлайн-продажи в РФ удвоились за два года на фоне изменения поведения потребителей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Меняется поведенческая модель потребления, что отчетливо показывает динамика онлайн-продаж. За два года данный сегмент удвоился и становится важным элементом расширения товаропроводящей сети", - сказал Мантуров в ходе правительственного часа в Госдуме.

Глава Минпромторга также отметил, что оборот розничной торговли в России растет на 7%, несмотря на ограничения, связанные с пандемией.

Он также сообщил, что в начале следующего года правительство внесет в Госдуму законопроект о розничных и оптовых рынках, распространение которых сейчас сдерживают регуляторные барьеры. "Чтобы их снять, правительство в начале следующего года внесет в Госдуму соответствующий законопроект", - сказал Мантуров. По его словам, принятие законопроекта позволит за три года увеличить количество розничных рынков с 880 как минимум до 3 тыс.

Минпромторг РФ Денис Мантуров

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