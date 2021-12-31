Внешний госдолг Белоруссии за 11 месяцев уменьшился до $18,2 млрд

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Внешний государственный долг Белоруссии за январь-ноябрь 2021 года снизился до $18,2 млрд или на 2,1%, сообщает Минфин страны.

В январе-ноябре 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1 млрд 164,9 млн, погашение внешнего государственного долга составило $1 млрд 515,6 млн.

Внутренний госдолг (по состоянию на 1 декабря 2021 года) увеличился с начала года на 20,0%.

Как сообщалось, в 2020 году внешний госдолг страны вырос на 8,4%, внутренний - на 12,9%, общий - на 29%.