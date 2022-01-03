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LG Energy открыла книгу заявок для институциональных инвесторов в рамках IPO

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель аккумуляторов для электрокаров LG Energy Solution открыл книгу заявок для институциональных инвесторов в рамках плана проведения IPO в Сеуле в январе.

Компания планирует продать 42,5 млн акций по цене в диапазоне 257-300 тыс. южнокорейских вон за бумагу. Об этом сообщается в биржевых документах LG Energy Solution, доступ к которым получило издание The Wall Street Journal.

В случае размещения по верхней границе ценового диапазона, компания привлечет 12,75 трлн вон ($10,8 млрд), что станет крупнейшим IPO в Южной Корее, так как побьет рекорд Samsung Life Insurance Co., которая привлекла 4,9 трлн вон в 2010 году.

Капитализация LG Energy Solution после IPO предположительно составит $59 млрд, отмечается в документах.

Компания начнет принимать заявки от розничных инвесторов 18 января. Дебютные торги на Корейской бирже стартуют 27 января. Основными советниками проведения размещения выступают инвесткомпании Morgan Stanley, BofA Securities и Citigroup Inc.

Привлеченные средства LG Energy направит на инвестиции в оборудование, расширение рабочего капитала и покрытие долга, отмечается в документах.

LG Energy Solution была выделена из LG Chem Ltd. в декабре 2020 года, но остается дочерней компанией. Эта реорганизация была осуществлена в рамках плана оптимизации бизнес-процессов в LG Group. LG Energy Solution занимается исключительно производством аккумуляторов. Среди ее клиентов американский производитель электромобилей Tesla Inc., автопроизводители General Motors Co. и Hyundai Motor Co.

LG Energy Solution

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