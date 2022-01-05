Оборот торгов иностранными бумагами на "СПБ бирже" в 2021 году вырос в 2,4 раза

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Оборот торгов иностранными бумагами на "СПБ бирже" по итогам 2021 года составил $393,43 млрд, что в 2,4 раза больше, чем в 2020-м ($167,21 млрд), говорится в сообщении биржи.

Объем торгов за декабрь составил $29,58 млрд, что на 6,4% меньше, чем в декабре 2020 года ($31,59 млрд).

Среднемесячный объем торгов за весь прошлый год был равен $32,79 млрд. Рекорд месячного объема торгов был зафиксирован в ноябре - $40,93 млрд. Среднедневной объем торгов в 2021 году превысил $1,56 млрд, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году.

Всего в 2021 году с иностранными акциями и депозитарными расписками инвесторами было заключено 347,57 млн сделок (203 млн в 2020 году). Среднедневное количество сделок в 2021 году составило 1,38 млн (808,74 тыс. в 2020 году), а стоимостной объем средней сделки по итогам 2021 года - $1132 ($824 в 2020 году).

Количество активных счетов инвесторов - 811 тыс., что на 33,2% больше, чем годом ранее. Количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам за 2021 год увеличилось вдвое и составило 1,6 млн на 31 декабря 2021 года (750,31 тыс. на 31 декабря 2020 года).

По состоянию на конец декабря 2021 года на "СПБ бирже" было зарегистрировано 18,43 млн клиентских счетов, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Число уникальных клиентов выросло за год в 2,4 раза, до 12,43 млн.

Количество ценных бумаг международных компаний, доступных на платформе биржи, за 2021 год увеличилось на 14% и на конец декабря составило 2 тыс., включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации, эмитенты которых представляют все отрасли мировой экономики.

По итогам 2021 года доля топ-20 ценных бумаг по объему торгов составила 48,5%, доля топ-50 - 62,7%.

В 2021 году на утренние и дневные часы, в интервале с 10:00 до 17:30 по Москве (16:30 по московскому времени с учетом перехода на летнее время в Европе и США), пришлось 31% годового объема торгов и 1,67% на торговые часы в утреннюю сессию с 7:00 до 10:00 (инвесторам в данном периоде доступна 101 акция и депозитарная расписка).

По итогам 2021 года в пятерку лидеров по объему торгов на бирже вошли Тинькофф банк, ВТБ, Альфа банк, БКС и "Финам".