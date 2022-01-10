"Газпром" получит 50% в производстве полимеров "Балтийский химический комплекс"

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Производство полимеров "Балтийский химический комплекс" (БХК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге может стать совместным проектом "Газпрома" и "РусГазДобычи".

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что удовлетворила ходатайство ПАО "Газпром" о приобретении доли в размере 50% в уставном капитале ООО "Балтийский химический комплекс". По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке химической промышленности, отмечает регулятор.

На данный момент 100-процентным владельцем БХК является "РусГазДобыча".

"Газпром" и "РусГазДобыча" вместе реализуют проект по переработке и сжижению газа. Поступающий на комплекс "жирный", этансодержащий газ будет очищаться от этановой фракции и сжижаться, а этан - идти на БХК для производства полиэтилена.