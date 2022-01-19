Финская Paulig купит испанского производителя снеков Liven

Компания рассчитывает развивать в Европе продажу tex-mex

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Финская Paulig сообщила, что приобретает испанского производителя снеков Liven. Сумма сделки не названа.

В Paulig считают, что сделка поможет ей развивать в Европе бизнес в категории снеков и товаров техасско-мексиканской кухни (tex-mex).

Liven выпускает включает закуски из кукурузы, овощей, злаков и бобовых, а также из безглютеновых и органических продуктов. Штат компании насчитывает 290 сотрудников, в прошлом году ее доход составил 63 млн евро.

Paulig - семейная компания, производит напитки и продукты питания. Обжаркой кофе Paulig занимается с 1904 года. Компания также является одним из лидеров в категории tex-mex в Европе. Выручка Paulig в 2020 году составила 919,5 млн евро.