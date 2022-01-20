Цена нефти Urals впервые с октября 2014 года превысила $90/баррель

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Стоимость российской нефти Urals в Средиземноморье 19 января в абсолютном выражении превысила $90/баррель впервые с октября 2014 года вслед за ростом мировых котировок и вследствие повышения спроса на российский сорт, пишет ценовое агентство Argus.

Партии Urals по 80-100 тыс. тонн торгуются в регионе с премией $0,65/барр. (CIF Аугуста) к Североморскому датированному впервые с декабря 2020 г. Переработчики проявляют повышенный интерес к сортам, дающим высокий выход средних дистиллятов, спрос на которые заметно повысился.

В абсолютном исчислении такие партии Urals подорожали в среду на $2,08/барр., до $91/барр. (cif Аугуста). Стоимость грузов по 100 тыс. тонн в Северо-Западной Европе в среду также выросла на $2,08/барр., до $89,60/барр. (СIF Роттердам). Скидка на сорт с 18 января остается на уровне $0,75/барр. (CIF Роттердам) относительно Североморского датированного. Это минимальный размер дисконта с февраля 2021 г.

В июне прошлого года цена на Urals превысила $70/барр., а в октябре - $80/барр. впервые с октября 2018 г. Поддержку стоимости нефти оказывает оживление интереса к энергоносителям в условиях ограниченного предложения.