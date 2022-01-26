"Самолет" запланировал в 2022 г. выплатить в виде дивидендов 10 млрд рублей

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" планирует в 2022 году выплатить в виде дивидендов 10 млрд рублей, сообщил управляющий директор компании Андрей Пахоменков.

"Дивидендную политику не обновляем, а бизнес-планом на 2022 год запланирована выплата дивидендов в размере 10 млрд рублей. Такой же план, как и в прошлом году – выплатить летом и осенью по 50% от этой суммы, по 5 млрд. В прошлом году мы пять выплатили – по 2,5 млрд, в этом году у нас бизнес-план – это 10 млрд рублей", - заявил Пахоменков на конференции, организованной Sova Capital и "Московской биржей".

В 2021 году "Самолет" выплатил по 41 рублю на акцию на общую сумму около 2,5 млрд рублей по итогам 2020 года и столько же за I полугодие 2021 года. То есть в 2022 году выплаты могут оказаться вдвое больше.

Дивидендная политика "Самолета" предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО при отношении чистого долга к EBITDA менее 1x и не менее 33% – при 1-2х, но в любом случае не менее 5 млрд рублей в год.

ГК "Самолет" занимает 3-е место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков.