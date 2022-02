The New York Times купила игру Wordle

Фото: Alexi Rosenfeld/Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Газета The New York Times объявила, что ее издатель приобрел ставшую популярной игру в слова Wordle. Сумма сделки выражается семизначным числом, оно не названо.

Игра куплена у ее создателя, программиста Джоша Уордла. The New York Times Company пообещала, что по крайней мере в первое время игра останется бесплатной для старых и новых игроков, несмотря на то, что у издания есть отдельная подписка на игры.

Уордл подтвердил информацию о сделке. Он напомнил, что Wordle по происхождению во многом связана с играми The New York Times, и что не продал бы игру, если бы не был убежден в том, что у него и у The New York Times Company общий взгляд на игры. Из его слов следует, что он создавал и поддерживал Wordle в одиночку, его поразила популярность игры и рост ее аудитории и он уже не вполне уверен, что смог бы продолжать справляться с работой по ее поддержке.

Уордл пообещал, что игра останется бесплатной после завершения сделки, и что он поможет новым владельцам надежно сохранить историю всех пользователей.

Игра Wordle появилась в октябре на сайте без рекламы. К 1 ноября у нее было 90 пользователей, к середине января - 300 тысяч, а по данным The New York Times теперь их число выросло до нескольких миллионов. По условиям игры, нужно угадать слово из пяти букв с шести попыток. После каждой попытки софт подсказывает, какие буквы были угаданы и верно ли угадано их место в данном слове. Играть можно только один раз в день.