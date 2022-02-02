Экспорт зерна из РФ в январе упал на 48%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Россия в январе (с 1 по 30 января) экспортировала зерновых культур на $379 млн, что на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (на $724 млн), сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

В то же время средняя цена поставок выросла на 45%, до $324 за тонну.

На первое место по темпам роста экспорта вышли рыба и морепродукты, сменив продукцию масложировой отрасли, которая лидировала по этому показателю весь предыдущий год. Экспорт рыбы вырос на 62%, до $285 млн. Затем по темпам роста следует продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, поставки которой увеличились на 23%, до $187 млн. Масложировая отрасль опустилась на третье место с ростом в 19%, до $437 млн.

Экспорт мясной и молочной продукции увеличился на 15%, до $71 млн, прочей продукции АПК – снизился на 41%, до $235 млн.

В результате общий экспорт упал на 15%, до $1,595 млрд с $1,88 млрд за аналогичный период прошлого года.

Лидерство по закупкам продукции АПК сохраняет ЕС, куда ее было поставлено на $300 млн (доля 18,8%), что на 46% больше, чем год назад. На втором месте Турция – на $214 млн (13,4%), что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Топ-3 замыкает Китай, который ввез продукции на $180 млн (11,3%), что на 59% меньше, чем год назад.

В пятерку крупных покупателей продукции российского АПК также вошли Южная Корея с долей 8,9% (на $143 млн, на 36% больше) и Египет с долей 8,5% (на $136 млн, на 10% больше).

Крупнейшими покупателями российского зерна за этот период стали Египет (на $84 млн) и Турция (на $82 млн). Основные импортеры масложировой продукции – ЕС (на $102 млн) и Турция (на $94 млн).

Как сообщалось, в 2021 году, по предварительным данным, РФ экспортировала продукции АПК на $36,7 млрд против $30,5 млрд в 2020 году и $25,6 млрд в 2019 году.

Рубеж 2030 года определен на уровне $47,1 млрд.