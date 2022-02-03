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Минсельхоз проработает меры дополнительной поддержки производителей хлеба и молока

Минсельхоз проработает меры дополнительной поддержки производителей хлеба и молока
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ занимается проработкой мер дополнительной поддержки хлебопекарной отрасли и производителей молока в целях недопущения роста цен на их продукцию. Кроме того, ведомство разрабатывает рекомендации розничной торговле по установлению предельных наценок на сахар.

Как сообщает министерство в четверг, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел межведомственное совещание, участники которого обсудили вопросы стабилизации цен на продовольственные товары.

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В частности, сейчас Минсельхоз дополнительно прорабатывает возможность прямой поддержки хлебопекарных предприятий и планирует направить 2,5 млрд рублей в виде субсидий на производство хлеба. В прошлом году на эти цели хлебопекам было выделено 1,8 млрд рублей.

"Отдельного внимания требует и молочная отрасль, где на протяжении двух лет на фоне существенного роста себестоимости цены были стабильными. В этих непростых условиях рассматриваем возможность поддержать наших животноводов и по опыту прошлого года дополнительно выделить им не менее 10 млрд рублей на закупку кормов", - заявил министр.

Как считают в Минсельхозе, эти меры позволят сохранить рентабельность производителей базовых продуктов питания и обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке хлебобулочной и молочной продукции.

Кроме того, на межведомственном уровне прорабатываются решения, направленные на стабилизацию стоимости и других социально значимых продовольственных товаров. Так, Минсельхоз совместно с ФАС подготовили рекомендации к торговым политикам производителей сахара в части установления предельных цен при его продаже в розницу и предельных наценок для дистрибьюторов. Министерство также считает необходимым разработать соответствующие рекомендации и для торговых политик предприятий розничной торговли. Кроме того, для обеспечения необходимого объема производства сахара второй год подряд в России будут увеличены площади посевов под сахарную свеклу.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что в соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина ведомство продолжает держать на особом контроле ситуацию с ценами на продукты питания. "Правительство принимает необходимые меры для сдерживания стоимости базовых продуктов. В первую очередь эти меры направлены на поддержание высокого уровня самообеспеченности продовольствием, защиту внутреннего рынка и, конечно, на поддержку наших производителей", - отметил Патрушев.

Минсельхоз Дмитрий Патрушев

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