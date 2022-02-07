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Цена нефти Urals превысила $95 за баррель

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Цена на российскую нефть Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) и в Средиземноморье 4 февраля превысила $95/баррель, что произошло впервые с сентября 2014 года, говорится в сообщении ценового агентства Argus.

Российский сорт подорожал вслед за ростом мировых котировок нефти в условиях высокой геополитической напряженности в мире, а также из-за опасений недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса, отмечает агентство.

Стоимость Urals в СЗЕ в пятницу увеличилась сразу на $4,66/барр. по сравнению с четвергом, до $95,12/барр. (cif Роттердам). Это стало максимальным уровнем с 17 сентября 2014 г. - тогда котировка достигала $96,18/барр.

Скидка на сорт в СЗЕ в пятницу уменьшилась на $0,47/барр., до $2,66/барр. (cif Роттердам) к Североморскому датированному (Brent). В течение прошлой недели дисконт достигал максимального уровня с июля 2021 г. - $3,20/барр. Спрос на Urals в регионе ослаб, в то время как предложение партий сорта с отгрузкой во второй половине февраля было избыточным, пишет издание.

В Средиземноморье цена на партии Urals объемом по 80-100 тыс. т в абсолютном выражении также заметно выросла в последний торговой день прошлой недели - на $3,09/барр., до $96,28/барр. (cif Аугуста). Это стало максимальным уровнем с 9 сентября 2014 г. - тогда котировка составила $97,41/барр.

Сорт подорожал, несмотря на повышение скидки на такие партии сразу на $1,1/барр., до максимального уровня с ноября - $1,5/барр. (cif Аугуста) к Североморскому датированному.

Давление на котировку в регионе оказало удешевление партий сорта в СЗЕ на прошлой неделе. Рост цен продолжается: в июне прошлого года абсолютная цена на Urals в СЗЕ и Средиземноморье превысила $70/барр., в октябре - $80/барр., а в январе текущего года - $90/барр. впервые с октября 2014 г.

Urals

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