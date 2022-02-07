Луиджи Ловальо возглавит банк Monte Paschi

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Banca Monte dei Paschi di Siena SpA решил сменить главного исполнительного директора банка, третьей по величине активов кредитной организации Италии.

Луиджи Ловальо в этой должности сменит Гуидо Бастианини, если его назначение одобрит ЕЦБ, сообщила пресс-служба банка.

В конце января банк представил на рассмотрение ЕЦБ новый план реорганизации бизнеса, который предусматривает докапитализацию на 2,5 млрд евро "на рыночных условиях и с пропорциональным вкладом государства".

Цена акций Monte Paschi выросла на 1% в Милане в понедельник. За последние 12 месяцев капитализация банка рухнула на 32% - до 894 млн евро.

Monte Paschi был основан в 1472 году в Сиене для выдачи дешевых кредитов наименее обеспеченным слоям населения города-государства. В настоящее время он является старейшим действующим банком мира.