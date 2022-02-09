Производство сахара в РФ из сахарной свеклы урожая 2021 г. составит 5,65 млн т

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Производство сахара в РФ из сахарной свеклы урожая 2021 года может составить около 5,65 млн тонн. Об этом сообщается в январском отчете Международной организации по сахару (ISO).

Согласно документу, сезон переработки сахарной свеклы завершен, производство сахара достигло 5,4 млн тонн, что на 0,43 млн тонн больше, чем годом ранее. Ожидается, что с учетом переработки мелассы (побочный продукт сахарного производства) в целом будет выработано около 5,65 млн тонн сахара.

Из сахарной свеклы урожая 2020 года было произведено 5,2 млн тонн сахара.

ISO также сообщает, что экспорт сахара из РФ в октябре 2021 года составил 80,769 тыс. тонн против 79,463 тыс. тонн в сентябре. Экспорт за два месяца достиг 160,232 тыс. тонн (150,584 тыс. тонн годом ранее). Это максимальный показатель за три года.

Основным импортером российского сахара была Турция (45,772 тыс. тонн). При этом поставки в Евросоюз выросли до 94,879 тыс. тонн с 60,134 тонн за тот же период в предыдущем сезоне. Экспорт по итогам сезона 2020-2021 годов (с сентября по август) составил 469,113 тыс. тонн, резко сократившись с 825,929 тыс. тонн в сезон 2019-2020 гг.

Как сообщалось, по предварительным данным Росстата, в 2021 году было накопано 38,7 млн тонн сахарной свеклы против 33,9 млн тонн в 2020 году. Как считают эксперты рынка, окончательные итоги, которые подводятся в марте, будут, скорее всего, выше.

По данным Минсельхоза, площадь под сахарной свеклой в этом году увеличится на 65,9 тыс. га, до 1 млн 071 млн га.