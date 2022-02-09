Росстат оценил в 3,1% рост реальных располагаемых доходов россиян в 2021 г.

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Реальные располагаемые доходы населения РФ в целом за 2021 год (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 3,1% к 2020 году.

Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в IV квартале 2021 года составил 0,5% в годовом сравнении после роста на 8,8% в III квартале (оценка повышена с 8,1%), на 6,8% во II квартале (оценка понижена с 7,4%) и падения на 3,9% в I квартале (уточнена с 3,7%). Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Росстата за 2021 год.

Ускорение роста реальных доходов населения в III квартале объяснялось в первую очередь единовременными сентябрьскими выплатами пенсионерам (по 10 тыс. рублей) и военнослужащим (по 15 тыс. рублей), а также августовскими выплатами (по 10 тыс. рублей) на детей школьного возраста. В IV квартале 2021 года таких выплат не было, а ускорение инфляции в конце года привело практически к остановке роста реальных доходов населения в этом квартале.

В целом за 2021 год реальные располагаемые доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 3,1% к 2020 году.

При этом Росстат уточнил динамику за 2020 год – реальные располагаемые доходы населения снизились на 2,0% (вместо снижения на 2,8% по предыдущей оценке).