Рынок акций США упал на данных об инфляции

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко снизились в четверг на данных о более существенном, чем ожидалось, ускорении инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в январе подскочили на 7,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция обновила рекордный показатель с 1982 года.

Темпы роста потребительских цен ускорились по сравнению с 7% в декабре, превысив консенсус-прогноз аналитиков, составлявший 7,3%.

На этом фоне подскочили доходности американских госбумаг. Процентная ставка десятилетних US Treasuries поднялась выше отметки в 2% впервые с 2019 года.

Рост темпов инфляции повышает ожидания более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Market Watch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью агентству Bloomberg в четверг, что готов поддержать подъем базовой процентной ставки на 100 базисных пунктов уже в первом полугодии, то есть за три следующих заседания, которые состоятся в марте, мае и июне.

Индикаторы всех 11 отраслевых групп S&P 500 завершили торги в четверг в минусе, подындекс технологических компаний, наиболее чувствительных к повышению процентных ставок, упал на 2,1%. Стоимость акций Qualcomm Inc. снизилась на 5,3%, Advanced Micro Devices Inc. - на 5,3%, Adobe Inc. - на 5,1%, Apple Inc. - на 2,3%.

Высокая волатильность на рынке акций, вероятно, сохранится до мартовского заседания ФРС, однако трейдеры успокоятся, когда американский ЦБ приступит к подъему ставки и детально обрисует свои дальнейшие планы, отмечает аналитик National Securities Арт Хоган.

В настоящее время фондовый рынок пытается найти баланс между опасениями в отношении инфляции и ужесточения политики ФРС, с одной стороны, и более сильными, чем ожидалось, квартальными отчетами компаний - с другой, говорит Хоган.

Акции Walt Disney Co. подорожали на 3,4% по итогам торгов. Компания завершила первый квартал 2022 финансового года с рекордной выручкой и чистой прибылью более $1 млрд благодаря сильным показателям стримингового бизнеса и парков развлечений. Число подписчиков сервиса Disney+ в минувшем квартале выросло на 11,8 млн и достигло 129,8 млн.

Бумаги Coca-Cola Co. подорожали на 0,6%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в четвертом квартале на 66%, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка превзошли ожидания рынка.

Стоимость акций PepsiCo Inc. опустилась на 2,1%, несмотря на сильную квартальную отчетность, повышение компанией годовых дивидендов и запуск программы обратного выкупа акций объемом $10 млрд.

Цена бумаг Twitter Inc. снизилась на 2%. Выручка компании, владеющей одноименной сетью микроблогов, за четвертый квартал не оправдала ожиданий, в то время как прибыль без учета разовых факторов совпала с прогнозом. Кроме того, Twitter объявила о запуске программы обратного выкупа акций объемом $4 млрд.

Акции Uber Technologies дорожали в начале торгов в четверг благодаря сильной квартальной отчетности: компания вернулась на прибыльный уровень в четвертом квартале и увеличила выручку больше, чем ожидалось. Торги акциями были приостановлены перед публикацией презентации для инвесторов, на которой Uber сообщила, что ожидает увеличения совокупного объема заказов на 22-25% в год до 2024 года включительно и рассчитывает увеличить EBITDA до $5 млрд к 2024 году. После возобновления торгов акции Uber начали снижаться и завершили сессию падением на 6,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 526,47 пункта (1,47%) и составил 35241,59 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 83,1 пункта (1,81%) - до 4504,08 пункта.

Nasdaq Composite потерял 304,73 пункта (2,1%) и составил 14185,64 пункта.