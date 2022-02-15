США предложили Украине суверенную гарантию по кредиту до $1 млрд

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Правительство США предлагает Украине суверенную гарантию по кредиту на сумму до $1 млрд для поддержки ее программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена на сайте Госдепа.

"Это предложение в сочетании с прочным партнерством между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми институтами, G7 и другими двусторонними донорами укрепит способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание своего народа перед лицом дестабилизирующего поведения России", - отметил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что в период с 2014 по 2016 год США предоставили Украине три отдельные суверенные гарантии по займам по $1 млрд, что помогло Киеву успешно стабилизировать свою экономику в условиях "предыдущей российской агрессии" и реализовать смелую программу экономических реформ, подкрепленную масштабным сотрудничеством с МВФ.

Он добавил, что с 2014 года США дополнительно выделили Украине помощь в целях развития на сумму более $2 млрд, также работая над поощрением коммерческого участия американских компаний в проектах в стране.

Экспортно-импортный банк США намерен выделить до $3 млрд для содействия закупке американских товаров и услуг для проектов на Украине, в то время как Международная финансовая корпорация развития США (DFC) имеет текущий инвестиционный портфель на Украине в размере около $800 млн из более чем десятка проектов, отметил Блинкен.

"Мы изучаем дополнительные способы поддержки Украины и ее народа, и мы продолжим работать с Конгрессом над продвижением этих усилий", - заявил госсекретарь.

Кроме того, Канада предоставит Киеву пакет финпомощи в объеме 500 млн канадских долларов с учетом обострения ситуации вокруг Украины, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо журналистам.

Канада также выделит Украине летальное оружие и боеприпасы на сумму 7,8 млн канадских долларов.

Ранее США три раза предоставляли гарантии по суверенным еврооблигациям Украины. Первый выпуск пятилетних евробондов на $1 млрд под гарантии США Украина разместила в мае 2014 года. Доходность тогда на 28 базисных пункта превысила доходность гособлигаций США и составила 1,844% годовых. Организаторами выступали JPMorgan и Morgan Stanley. Через год, в мае 2015 года, Украина вновь разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под гарантии США с доходностью, превышающей аналогичные американские гособлигации на 32 базисных пункта. Организаторами сделки выступили Citi, JPMorgan и Morgan Stanley. В сентябре 2016 года Украина вновь разместила пятилетние евробонды на $1 млрд под гарантии США по самой низкой в истории страны ставке в 1,471%. Организаторы размещения - Citi, JPMorgan и Morgan Stanley.