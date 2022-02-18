Поиск
Фристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнееБиатлон10:00Женщины. Финал  Франция Норвегия НорвегияПодробнееБиатлон12:00Мужчины. Финал  Норвегия Швеция НорвегияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:24Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

Власти Кузбасса назвали критической ситуацию с вывозом угля по железной дороге

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Угледобывающие компании Кемеровской области в феврале не смогли вывезти 1,4 млн тонн угля по железной дороге. Об этом сообщили "Интерфаксу" в министерстве угольной промышленности региона.

"По информации ОАО "РЖД", за первые семнадцать суток февраля текущего года предприятиями угольной отрасли Кузбасса отгружено 9,1 млн тонн угля при плане 10,5 млн тонн (86,8%)", - сообщили в министерстве в ответ на запрос "Интерфакса".

Власти Кузбасса охарактеризовали ситуацию как критическую.

"Срыв исполнения контрактных обязательств в результате критической ситуации с вывозом РЖД продукции предприятий угольной отрасли Кузбасса приведет не только к потере доходов, но и к выставлению штрафных санкций со стороны покупателей, а в случае затяжного падения поставок – к возможной утрате отдельных рынков сбыта. В этом случае наряду с ухудшением финансово-экономического состояния предприятий и роста социальной напряженности в коллективах снизятся доходы в бюджеты всех уровней, что угрожает стабильности в регионе", - сообщили в министерстве.

Согласно открытым источникам, вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов в минувшую среду, 16 февраля, направил замминистра транспорта РФ Валентину Иванову и замминистра энергетики РФ Петру Бобылеву письмо, в котором, по данным РБК, "попросил проверить работу РЖД из-за простоя вагонов". В Минугля Кузбасса "Интерфаксу" подтвердили наличие такого письма, однако отказались предоставить его текст либо тезисно передать содержание. В ответ на вопрос о содержании письма сообщили, что в нем "говорится о проблемной ситуации, складывающейся из-за нарушения обязательств по вывозу угля".

По данным, которые приводит РБК, в письме сообщается, что за 1-15 февраля из Кузбасса ежесуточно отгружалось 7,554 тыс. вагонов в сутки при нормативе 8,71 тыс. вагонов. "Только в границах Западно-Сибирской железной дороги отставлены от движения 138 поездов, в том числе 91 поезд на запад, 47 поездов на восток. В результате склады угольных терминалов остаются с минимальными запасами либо без угля, что угрожает не только срывом исполнения контрактных обязательств и потерей доходов, но и полной утратой рынков сбыта", - пишет РБК. "Вице-губернатор считает, что Минтрансу стоит провести независимую проверку наличия у РЖД технических и кадровых ресурсов", - отмечает издание.

В свою очередь в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал РЖД) "Интерфаксу" сообщили, что перевозки кузбасского угля в феврале сократились "только в северо-западном направлении – на фоне общего снижения перевозок из-за высокой заболеваемости коронавирусом работников локомотивных бригад". По данным ЗСЖД, на пике заболеваемости в период с 4 по 8 февраля для обеспечения запланированного объема перевозок не хватало 25% машинистов.

"По правилам недискриминационного доступа перевозки угля на экспорт имеют наименьший приоритет по сравнению с другими грузами: продовольствием, нефтепродуктами и другими социально значимыми товарами", - сообщили в ЗСЖД. По информации перевозчика, с начала февраля среднесуточный объем перевозок угля из Кемеровской области на северо-запад сократился на треть, при этом по всем другим направлениям РЖД обеспечивает "существенный прирост перевозок кузбасского угля". Так, среднесуточная отправка на Дальний Восток выросла почти на 20% к февралю 2021 года, на юго-запад – на 9%. Внутрироссийские перевозки обеспечиваются на уровне прошлого года.

"Ситуация находится на контроле у руководства компании, регулярно обсуждается на оперативных штабах с грузовладельцами. В последние дни наблюдается существенный спад заболеваемости. Бригады вновь приступают к работе. Рассчитываем на нормализацию перевозочного процесса в ближайшую декаду и возвращение параметров погрузки к плановым показателям", - сообщили в РЖД.

Между тем, как сообщалось, остатки угля на складах угледобывающих предприятий Кузбасса на 1 января 2022 года составляли 17,2 млн тонн. На 1 декабря 2021 года показатель был равен 16,7 млн тонн, на 1 ноября – 16,4 млн тонн, на 1 июля – 14,4 млн тонн, на 1 января 2021 года – 16,2 млн тонн.

Всего угледобывающие предприятия Кемеровской области в 2021 году добыли 243,1 млн тонн угля против 220,7 млн тонн в 2020 году.

Кемеровская область Кузбасс

Новости

Производители в РФ стали уменьшать объем упаковки продуктов ради сдерживания цен

Транзитная заявка "Газпрома" через Украину на пятницу еще немного снизилась

Транзитная заявка "Газпрома" через Украину на пятницу еще немного снизилась

Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам и по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам и по ипотеке

Рубль на старте торгов укрепляется к доллару и евро

Рынки акций Европы в четверг закрылись снижением

Путин допустил, что допдоходы бюджета в 2022 г. могут составить до 1,5 трлн руб.

Путин допустил, что допдоходы бюджета в 2022 г. могут составить до 1,5 трлн руб.

Унция золота подорожала до $1900 впервые с июня из-за геополитики

Штрафы по "делам металлургов" рассчитают исходя из выручки за 2020 год

Рубль и акции отыграли часть потерь на новостях о возвращении войск РФ после учений

Консолидированный бюджет РФ в 2021 г. исполнен с профицитом более 1 трлн руб.

Консолидированный бюджет РФ в 2021 г. исполнен с профицитом более 1 трлн руб.
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });