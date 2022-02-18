Власти Кузбасса назвали критической ситуацию с вывозом угля по железной дороге

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Угледобывающие компании Кемеровской области в феврале не смогли вывезти 1,4 млн тонн угля по железной дороге. Об этом сообщили "Интерфаксу" в министерстве угольной промышленности региона.

"По информации ОАО "РЖД", за первые семнадцать суток февраля текущего года предприятиями угольной отрасли Кузбасса отгружено 9,1 млн тонн угля при плане 10,5 млн тонн (86,8%)", - сообщили в министерстве в ответ на запрос "Интерфакса".

Власти Кузбасса охарактеризовали ситуацию как критическую.

"Срыв исполнения контрактных обязательств в результате критической ситуации с вывозом РЖД продукции предприятий угольной отрасли Кузбасса приведет не только к потере доходов, но и к выставлению штрафных санкций со стороны покупателей, а в случае затяжного падения поставок – к возможной утрате отдельных рынков сбыта. В этом случае наряду с ухудшением финансово-экономического состояния предприятий и роста социальной напряженности в коллективах снизятся доходы в бюджеты всех уровней, что угрожает стабильности в регионе", - сообщили в министерстве.

Согласно открытым источникам, вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов в минувшую среду, 16 февраля, направил замминистра транспорта РФ Валентину Иванову и замминистра энергетики РФ Петру Бобылеву письмо, в котором, по данным РБК, "попросил проверить работу РЖД из-за простоя вагонов". В Минугля Кузбасса "Интерфаксу" подтвердили наличие такого письма, однако отказались предоставить его текст либо тезисно передать содержание. В ответ на вопрос о содержании письма сообщили, что в нем "говорится о проблемной ситуации, складывающейся из-за нарушения обязательств по вывозу угля".

По данным, которые приводит РБК, в письме сообщается, что за 1-15 февраля из Кузбасса ежесуточно отгружалось 7,554 тыс. вагонов в сутки при нормативе 8,71 тыс. вагонов. "Только в границах Западно-Сибирской железной дороги отставлены от движения 138 поездов, в том числе 91 поезд на запад, 47 поездов на восток. В результате склады угольных терминалов остаются с минимальными запасами либо без угля, что угрожает не только срывом исполнения контрактных обязательств и потерей доходов, но и полной утратой рынков сбыта", - пишет РБК. "Вице-губернатор считает, что Минтрансу стоит провести независимую проверку наличия у РЖД технических и кадровых ресурсов", - отмечает издание.

В свою очередь в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал РЖД) "Интерфаксу" сообщили, что перевозки кузбасского угля в феврале сократились "только в северо-западном направлении – на фоне общего снижения перевозок из-за высокой заболеваемости коронавирусом работников локомотивных бригад". По данным ЗСЖД, на пике заболеваемости в период с 4 по 8 февраля для обеспечения запланированного объема перевозок не хватало 25% машинистов.

"По правилам недискриминационного доступа перевозки угля на экспорт имеют наименьший приоритет по сравнению с другими грузами: продовольствием, нефтепродуктами и другими социально значимыми товарами", - сообщили в ЗСЖД. По информации перевозчика, с начала февраля среднесуточный объем перевозок угля из Кемеровской области на северо-запад сократился на треть, при этом по всем другим направлениям РЖД обеспечивает "существенный прирост перевозок кузбасского угля". Так, среднесуточная отправка на Дальний Восток выросла почти на 20% к февралю 2021 года, на юго-запад – на 9%. Внутрироссийские перевозки обеспечиваются на уровне прошлого года.

"Ситуация находится на контроле у руководства компании, регулярно обсуждается на оперативных штабах с грузовладельцами. В последние дни наблюдается существенный спад заболеваемости. Бригады вновь приступают к работе. Рассчитываем на нормализацию перевозочного процесса в ближайшую декаду и возвращение параметров погрузки к плановым показателям", - сообщили в РЖД.

Между тем, как сообщалось, остатки угля на складах угледобывающих предприятий Кузбасса на 1 января 2022 года составляли 17,2 млн тонн. На 1 декабря 2021 года показатель был равен 16,7 млн тонн, на 1 ноября – 16,4 млн тонн, на 1 июля – 14,4 млн тонн, на 1 января 2021 года – 16,2 млн тонн.

Всего угледобывающие предприятия Кемеровской области в 2021 году добыли 243,1 млн тонн угля против 220,7 млн тонн в 2020 году.