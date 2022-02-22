Рубль и акции умеренно негативно отреагировали на просьбу об использовании ВС за рубежом

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российский рубль и акции умеренно негативно отреагировали на сообщение о том, что в Совет Федерации поступило обращение президента России об использовании вооруженных сил РФ за рубежом.

Курс доллара США потянулся вверх приблизительно на 0,3 рубля – с уровня 78,9 руб./$1 до 79,2 руб./$1, а евро вырос на 0,4 рубля – с 89,4 руб./EUR1 до 89,8 руб./EUR1. При этом российские фондовые индексы, прибавлявшие в ходе торгов порядка 2,4-2,6%, после заявлений спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко растеряли 0,8-1% прироста, но все равно остались по итогам основной дневной сессии вторника в плюсе.

К 18:50 по Москве индекс МосБиржи составил 3084,74 пункта (+1,58%), индекс РТС - 1226,69 пункта (+1,59%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали позитивную динамику в пределах 12,9%.

Подорожали расписки OZON (+12,9%), акции "Русала" (+10,3%), "РусГидро" (+8,8%), "АЛРОСА" (+7,9%), "Яндекса" (+5,9%), "Норникеля" (+5,5%), "Газпром нефти" (+5,3%), "Интер РАО" (+5,2%), "НЛМК" (+4,7%), "Аэрофлота" (+4,5%), ВТБ (+4,5%), АФК "Система" (+4,1%), "Северстали" (+3,6%), Polymetal (+2,9%), "Татнефти" (+2,4%), Сбербанка (+1,4%), "Полюса" (+1,3%), "Роснефти" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Газпрома" (+0,4%), "ММК" (+0,2%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-7,3%), "Магнита" (-4,3%), "МТС" (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), расписки TCS Group Holding (-1,3%).

Совет Федерации получил обращение президента РФ Владимира Путина об использовании российских военных за рубежом, сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. "В Совет Федерации поступило обращение президента РФ Путина об использовании ВС РФ за пределами территории РФ. Вношу дополнительно в повестку вопрос о рассмотрении данного обращения", - сказала Матвиенко в ходе заседания СФ во вторник. Она также предложила рассмотреть данное обращение "на нашем заседании в открытом режиме".

Матвиенко сообщила, что обращение уже рассмотрено комитетами Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, обороне, международным делам и советом палаты.