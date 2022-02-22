В Совет Федерации поступило обращение президента об использовании ВС РФ за рубежом

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации получил обращение президента РФ Владимира Путина об использовании российских военных за рубежом, сообщила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Вопрос внес в повестку вечернего заседания палаты. "Вношу дополнительно в повестку вопрос о рассмотрении данного обращения", - сказала Матвиенко в ходе заседания СФ во вторник.

Она также предложила рассмотреть данное обращение "на нашем заседании в открытом режиме".

Матвиенко сообщила, что обращение уже рассмотрено комитетами Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, обороне, международным делам и советом палаты.