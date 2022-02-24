Индексы МосБиржи и РТС откатились к минимумам с марта 2020 года

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте основной сессии "Мосбиржи" продолжил падение на фоне начатой Россией военной операции в Донбассе, а также объявленного блока западных санкций против РФ после того как Россия признала независимость республик ДНР и ЛНР. Индексы МосБиржи и РТС откатились к минимумам с марта 2020 года.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2738,87 пункта (-11,2%), индекс РТС - 1026,02 пункта (-16,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 28,3%.

Подешевели расписки OZON (-28,3%), акции "Интер РАО" (-14,9%), АФК "Система" (-14,5%), "Татнефти" (-13,3%), "НЛМК" (-13,2%), "Сургутнефтегаза" (-12,8% и -12,5% "префы"), ВТБ (-12,8%), "Роснефти" (-12,5%), "РусГидро" (-12,2%), "Северстали" (-12,1%), Сбербанка (-11,9% и -11,8% "префы"), "МТС" (-11,8%), расписки TCS Group (-11,5%), бумаги "ММК" (-11%), "Норникеля" (-10,9%), "Яндекса" (-10,4%), "АЛРОСА" (-10,1%), "Газпрома" (-10,1%), ПАО "Полюс" (-10%), Polymetal (-10%), "ЛУКОЙЛа" (-9,8%), UC Rusal (-9,8%), "Аэрофлота" (-9,7%), "НОВАТЭКа" (-9,7%), "Магнита" (-9,7%), "Газпром нефти" (-9,5%), "Московской биржи" (-9,4%).

Торги на "Московской бирже" на утренней сессии были приостановлены из-за обвала (котировки акций упали до установленных биржей границ) на фоне начала военной операции в Донбассе.

В четверг стало известно, что Россия проведет специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народной республиками. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил президент РФ Владимир Путин в обращении.

Глава России призвал украинских военных сложить оружие и пригрозил сокрушительным ответом тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне.

Ранее главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, пригрозил России привлечением к ответственности за действия в отношении Украины, решив говорить также и от имени других государств. "Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена.