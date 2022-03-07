"СПБ биржа" 7 и 8 марта торгов с ценными бумагами в основном режиме проводить не будет

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" 7 и 8 марта торги ценными бумагами в режиме основных торгов проводить не будет, сообщается в пресс-релизе биржи.

Решение принято на основании консультаций с Банком России и участниками торгов биржи в связи с тем, что 7 и 8 марта являются праздничными выходными днями и учетные институты, в которых осуществляется хранение ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе НКО НРД, не оказывают услуг.

В среду 9 марта биржа планирует начать биржевые торги ценными бумагами в режиме основных торгов не ранее 17:00 по Москве.

СПБ Биржа 8 и 9 марта предоставит возможность с 07:00 по Москве - совершать сделки со всеми видами ценных бумаг в соответствии с торговым календарем в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1 и сделки в режиме торгов Адресное репо с Центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1, а с 10:00 по Москве - сделки со всеми видами ценных бумаг в соответствии с торговым календарем в режиме торгов Безадресное репо с Центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1.