"Газпром" еще раз подтвердил выполнение контрактов на поставку газа в Европу

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" на фоне резкого роста цен на фоне роста политической напряженности в Европе еще раз подтвердил приверженность исполнению контрактных обязательств перед европейскими покупателями.

"Газпром" полностью выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей. Украинский коридор используется на 100% в рамках транзитного договора", - отметила российская компания.

"Сегодня на TTF - ключевом газовом хабе Европы - установлен исторический ценовой рекорд - $3892 за 1 тыс. куб. м газа. Цены могут быть еще выше. Но причины этого - не на стороне "Газпрома", - подчеркивают российские газовики.

"Наша компания обеспечивает и будет обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа", - заявляет "Газпром".