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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

"СПБ биржа" 14 марта начнет торги в основном режиме с 16:00

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" 14 марта начнет торги в режиме основных торгов в 16:00 по московскому времени, сообщается в пресс-релизе биржи.

14 марта не будут проводиться торги в режиме основных торгов еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами в евро, ценными бумагами компаний из стран СНГ, ценными бумагами компаний с листингом на LSE, ценными бумагами российских компаний и ценными бумагами компаний с листингом в США: Yandex, Mobile TeleSystems, Ozon, Cian, HeadHunter и Nexters.

Старт торгов не ранее 16:00 связан с началом основных торгов на международных площадках. С 16:00 для инвесторов и участников торгов на "СПБ бирже" доступен период с дополнительной (международной) ликвидностью, в который заявки инвесторов и участников торгов исполняются по принципу наилучшего исполнения и в любом объеме между СПБ биржей и мировым рынком.

"СПБ биржа" сообщает, что в течение торгового дня 14 марта может эпизодически наблюдаться увеличение количества случаев автоматического снятия заявок с указанием дополнительной ликвидности в связи с тем, что в отношении некоторых ценных бумаг, права на которые учитываются в иностранных организациях, может наблюдаться невозможность осуществления переводов между данными иностранными учетными институтами.

СПБ Биржа

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