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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Минпромторг согласился отложить тестирование маркировки новых видов товаров

Также ведомство готово отложить обязательную маркировку воды и молочной продукции

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Минпромторге решили пока не запускать новые эксперименты по маркировке новых категорий товаров, но продолжат уже начатые, заявила заявила руководитель департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства Екатерина Приезжева.

Она сказала об этом в Госдуме. По ее словам, решения о сроках запуска новых экспериментов будут приниматься позднее и с учетом ситуации в каждой отдельной отрасли.

"Что касается товаров, по которым сейчас уже проводятся добровольные эксперименты, - напомню, это пивоваренная продукция и слабоалкогольные напитки, БАДы, антисептики, медицинские изделия, никотинсодержащие жидкости и электронные средства доставки никотина, - вот по этим товарным группам мы предполагаем продлить сроки действия эксперимента и перенести ранее запланированные сроки вступления в силу обязательных требований", - сообщила чиновница.

Отменять их маркировку, по словам Приезжевой, в министерстве считают нецелесообразным.

Она объяснила, что "все участники, по которым обязательные требования уже вступили в силу, понесли капитальные инвестиционные затраты" - в частности, оснастили необходимым оборудованием производственные площадки, объекты розничной торговли, типографии, внедрили маркировку в контрольно-надзорную деятельность и государственное управление. Приезжева добавила, что отказ от маркировки может привести к необходимости нести новые затраты - на демонтаж оборудования, а также потребует увольнения уже обученного для процессов маркировки персонала.

Вместе с тем Минпромторг готов пересмотреть сроки вступления обязательных требований по некоторым видам маркируемых товаров. В основном, как следует из слов Приезжевой, это коснется молочной продукции и воды.

"Наш проект изменений предусматривает отсрочку подключения к маркировке для крестьянско-фермерских хозяйств, сельхозпроизводителей и кооперативов на год - это по молочной продукции до 1 декабря 2023 года. Далее: перенос обязанности по передаче сведений об операциях с маркированной молочной продукцией всеми предприятиями общественного питания. Это требование также перенесено на год, на 1 сентября 2023 года. Изменениями предусматривается продление старта обязанности передачи сведений о выводе из оборота скоропортящейся молочной продукции и продукции с долгим сроком хранения на 1 сентября 2022 года", - перечислила она.

"Также постановлением предусмотрено освобождение участников, приобретающих упакованную воду и не связанных с дальнейшей реализацией и продажей, от обязанности передавать сведения о выводе из оборота на 1 декабря 2023 года. И перенос срока начала предоставления в систему маркировки о выводе из оборота всей упакованной воды путем розничной продажи на 1 марта 2023 года. Такой проект был направлен нами на согласование - и практически все заинтересованные федеральные органы исполнительной власти согласовали проект без замечаний", - сообщила Приезжева.

Сейчас в России обязательна цифровая маркировка сигарет, обуви, лекарств, парфюмерии, шин, некоторых товаров легкой промышленности. В 2021 году была введена маркировка на продовольственном рынке: она стала обязательной для молочной продукции и упакованной питьевой воды.

С 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года проходит эксперимент по маркировке пива и пивных напитков, с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года - эксперимент по маркировке электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей. С 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года предполагалось также провести эксперимент по маркировке отдельных видов алкогольной продукции, включая вино, с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года - по маркировке рыбной продукции (консервов), с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года - по маркировке мясных, овощных и фруктовых консервов.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Минпромторг Екатерина Приезжева ЦРПТ USM Алишер Усманов Госдума

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