Российские аптечные сети сообщили об ажиотажном спросе на лекарства

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В России зафиксирован ажиотажный спрос граждан на лекарственные препараты, из-за которого некоторые пациенты сталкиваются с их дефицитом в аптеках, сообщила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева.

"Наши покупатели подвержены такому психологическому состоянию, они побежали в аптеки делать закупки. Стали закупать то количество препаратов, которое не покупали никогда. Не на день, не на два, не на курс лечения, а стали покупать впрок. Таких товарных запасов в логистической цепи, такое количество, оно не двигалось никогда. Мы закупаем эти лекарственные препараты у поставщиков. Поставщики тоже пополняли свои запасы, исходя из того, что спрос был отличный кратно от того, что было в конце февраля", - сказала Игнатьева во вторник на пресс-конференции Общественной службы новостей "Ожидать ли в России дефицита лекарств?".

По ее словам, "получается следующее - сегодня пациенты вынуждены искать лекарственный препарат, отсутствие которого в аптеках связано, в первую очередь, с ажиотажным спросом".

При этом она подчеркнула, что ограничений, связанных с ввозом в Россию импортных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, в настоящее время нет.

"Никаких проблем ни с остановкой производства, ни с ввозимой продукцией - как готовых (лекарственных препаратов), так и субстанций, нет и быть не может. На сегодняшний момент никаких ограничений в этом направлении не было", - сказала Игнатьева.

Она отметила, что сейчас меняются механизмы логистики. "Лекарственные препараты - и те, которые производятся (в России), и те, которые ввозятся, они зависят от импорта. Изменилась логистика. Если раньше субстанции и лекарственные препараты доставлялись на бортах самолетов, то сегодня это происходит совершенно по-другому. Таким образом, в постоянном режиме эти логистические цепи корректируются", - отметила исполнительный директор ассоциации.

Игнатьева также сообщила, что курс валют и изменение механизмов логистики напрямую влияют на конечную стоимость лекарства, по которой пациент сможет его приобрести.

"Мы сейчас, в первую очередь, работаем на то, чтобы не было дефектуры (отсутствия лекарств). Повлиять на курс мы не можем, как представители фармацевтического сообщества, а (можем) позаботиться о том, чтобы предложение было предостаточным. Только таким образом мы можем стабилизировать скачок цен", - сказала она.

Ранее на фоне введения ограничительных мер со стороны ряда стран в отношении России глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с лекарственными препаратами в РФ стабильная, в стране сформированы существенные запасы. По его словам, заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа в настоящее время не звучало.