Власти Москвы выделят гранты технологическим компаниям

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Гранты в размере до 2 млн рублей получат технологические компании Москвы для проведения пилотного тестирования своей продукции, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Размер грантов на эти цели составит до 2 млн руб. на каждое тестирование. Полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что также компании смогут направить гранты на оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, аренду оборудования, необходимого для апробации своей разработки.

Получить средства смогут технологические компании или стартапы, которые разрабатывают или выпускают новые продукты, технологии или программное обеспечение. Прием заявок откроют в апреле.

Программу пилотного тестирования инновационных решений реализуют в Москве с 2019 года. В городе действует 60 площадок для апробации.

За предыдущие два года в рамках программы инициировали более 180 пилотных испытаний. В результате технологические компании смогли привлечь инвестиции в объеме более 650 млн рублей.