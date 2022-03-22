Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Власти Москвы выделят гранты технологическим компаниям

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Гранты в размере до 2 млн рублей получат технологические компании Москвы для проведения пилотного тестирования своей продукции, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Размер грантов на эти цели составит до 2 млн руб. на каждое тестирование. Полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что также компании смогут направить гранты на оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, аренду оборудования, необходимого для апробации своей разработки.

Получить средства смогут технологические компании или стартапы, которые разрабатывают или выпускают новые продукты, технологии или программное обеспечение. Прием заявок откроют в апреле.

Программу пилотного тестирования инновационных решений реализуют в Москве с 2019 года. В городе действует 60 площадок для апробации.

За предыдущие два года в рамках программы инициировали более 180 пилотных испытаний. В результате технологические компании смогли привлечь инвестиции в объеме более 650 млн рублей.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Oriflame прекращает инвестиции и тренинги в России

Oriflame прекращает инвестиции и тренинги в России

Госдума приняла пакет антикризисных налоговых поправок

Глава Минтранса заявил о потере Россией 78 самолетов из-за арестов за рубежом

Глава Минтранса заявил о потере Россией 78 самолетов из-за арестов за рубежом

ЦБ начал подключать все банки к "антиотмывочной" платформе

НРД получил средства для выплаты купона по евробондам Россия-2029 в $65,6 млн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });