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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

"Сила Сибири" остановится на профилактику с 29 марта по 4 апреля

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Весенние профилактические работы на магистральном газопроводе "Сила Сибири" пройдут в этом году с 29 марта по 4 апреля, сообщает "Газпром".

"С 29 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет приостановлена. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью", - говорится в заявлении ПАО.

Как сообщалось, в 2021 году профилактика проводилась на "Силе Сибири" в первую неделю апреля и последнюю неделю сентября.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год.

В 2020 году по газопроводу прокачано 4,1 млрд куб. м газа, за 2021 год – 10,4 млрд куб. м.

С начала 2022 года произошло очередное повышение объемов поставок согласно графику наращивания – примерно до 43 млн куб. м в сутки.

Сила Сибири
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