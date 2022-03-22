S&P отзовет рейтинги всех компаний РФ до 15 апреля

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и организаций, говорится в сообщении агентства.

Соответствующее решение принято на фоне введенного Европейским союзом запрета на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрета на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

Рейтинги будут отозваны до 15 апреля, крайнего срока, установленного ЕС, пишут аналитики агентства. Ранее S&P объявило о приостановке коммерческой деятельности в России на фоне ситуации на Украине.

Как сообщалось, S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в национальной и иностранной валюте до "CC" с "CCC-". Краткосрочные рейтинги оставлены на уровне "C". Рейтинги остаются на пересмотре с негативным прогнозом, отмечалось в сообщении агентства.

Ухудшение долгосрочных рейтингов было вызвано ожиданиями, что Россия столкнется с техническими трудностями при обслуживании евробондов в ближайшие недели.