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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

России потребуется до полугода для перестройки экспортно-импортных поставок

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - России потребуется от трех месяцев до полугода для того, чтобы перестроить нарушенные каналы поставок экспортно-импортных товаров на страны, которые готовы продолжать сотрудничество.

"Логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию", - сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1") Павла Зарубина.

Министр также прокомментировал проблему ухода с российского рынка иностранных производителей, заявив, что, по его мнению, их место должны занять прежде всего российские компании.

"Там, где предприятия просто скоропостижно убегают с нашего рынка, свято место пусто не бывает: на их место придут другие и, в первую очередь, российские компании", - считает Мантуров.

Минпромторг РФ Денис Мантуров
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