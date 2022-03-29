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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Титов призвал вдвое увеличить порог выручки для отнесения предприятий к МСП

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложение вдвое увеличить предельные значения годовой выручки, позволяющие отнести субъекты хозяйственной деятельности к категории малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Последний раз предельные пороги выручки для МСП устанавливались в 2015 году, а с тех пор накопленная инфляция в России превысила 50%. С учетом последних тенденций показатель скоро станет еще выше", - говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена.

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Титов считает, что финансовые критерии МСП давно устарели.

Уполномоченный напомнил, что отнесение предприятия к числу МСП и включение в соответствующий федеральный реестр дает ему право на применение разнообразных льгот, использование специальных регуляторных условий, участие в специальных программах поддержки. При этом, подчеркивает в обращении Титов, многие предприятия перестают быть микро, малыми или средними не потому, что масштабы их деятельности увеличились физически, а вследствие увеличения цены на услуги и товары из-за инфляции.

"В условиях нарастающего санкционного давления именно МСП является тем звеном экономики, которое может быстро восполнить товарные и технологические разрывы, возникшие в связи с нарушением привычных цепочек и связей. Однако, чтобы не ослабить систему господдержки, крайне важно, не откладывая, повысить для них предельные значения выручки", - считает бизнес-омбудсмен.

По итогам обсуждения с предпринимательским сообществом Титов предложил правительству поднять пороги выручки для МСП вдвое: для микропредприятий - до 240 млн руб. в год, для малых предприятий - до 1,6 млрд руб., для средних предприятий - до 4 млрд руб. В дальнейшем эти значения должны ежегодно корректироваться в соответствии с фактической инфляцией.

Борис Титов
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