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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Европейские акции резко выросли благодаря новостям о переговорах между РФ и Украиной

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги во вторник уверенным ростом благодаря оптимизму инвесторов по поводу итогов очередного раунда переговоров между РФ и Украиной.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,74% и составил 462,09 пункта.

Германский индикатор DAX подскочил на 2,79% и закрылся на максимуме за пять недель. Французский САС 40 увеличился на 3%, британский FTSE 100 - на 0,86%. Итальянский FTSE MIB повысился на 2,41%, испанский IBEX 35 - на 2,98%.

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал завершившиеся в Стамбуле переговоры "конструктивными" и сообщил о намерении "сделать два шага для деэскалации" ситуации на Украине.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

Участники рынка надеются, что переговоры в конечном счете завершатся соглашением о прекращении огня. Вооруженный конфликт между Россией и Украиной, начавшийся более месяца назад, оказывает сильное влияние на мировые фондовые рынки и провоцирует волатильность на них. Кроме того, многие эксперты сходятся во мнении, что конфликт замедлит глобальный экономический рост, приведет к усилению инфляционного давления и может вызвать дефицит продукции в различных регионах мира.

Опережающий индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, опустился до минимума за 14 месяцев на фоне российско-украинского конфликта, а также инфляции в стране. Значение апрельского индекса снизилось до минус 15,5 пункта, минимальной отметки с февраля 2021 года, с минус 8,1 пункта в марте, сообщила GfK.

Индекс потребительского доверия во Франции в марте снизился до 91 пункта с 97 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. Мартовское значение индекса также является минимальным с февраля прошлого года.

Акции E.ON выросли на 2,85% по итогам торгов на новости о соглашении с австралийской Fortescue Future Industries Pty. Ltd. по поводу поставок "зеленого" водорода в Европу. Ожидается, что к 2030 году компании будут ежегодно поставлять в европейские страны до 5 млн тонн экологически чистого водорода.

Цена бумаг Volvo увеличилась на 3,9% на новости, что компания получила заказ на 110 электрогрузовиков от датской логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S.

Котировки акций датского оператора контейнерных перевозок A.P. Moeller-Maersk AS упали на 2,3%. Компания предупредила, что карантинные ограничения, введенные властями Шанхая в связи с ростом заболеваемости COVID-19, будут иметь негативные последствия для сектора и приведут к росту стоимости транспортировки.

Лидером роста в Stoxx 600 вновь стали акции британо-российской металлургической компании Polymetal International PLC, подскочившие почти на 40%. Существенный рост также продемонстрировали бумаги итальянского производителя автокомпонентов Faurecia SE (+17,3%), его французского конкурента Valeo SE (+15,8%) и оператора сервиса доставки еды Delivery Hero SE (также +15,8%).

Лидерами снижения стали акции шведской компании Boliden (-8,7%), а также норвежских Norsk Hydro (-6,7%) и Equinor (-5,1%).

Европа
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