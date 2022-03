Фондовые индексы США резко выросли на оптимизме в отношении переговоров Украины и России

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили существенным подъемом торги во вторник благодаря оптимизму инвесторов по поводу итогов первых за две недели очных переговоров представителей России и Украины.

Российская сторона намерена сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил во вторник журналистам глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров с украинскими коллегами в Стамбуле. Мединский также отметил, что состоявшиеся переговоры были конструктивными.

Тем временем заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

"Ощущение позитива вернулось на финансовые рынки, поскольку перспектива продолжения переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной успокоила нервы инвесторов", - сказал старший аналитик FXTM Лукман Отунуга.

Позитивный настрой выразился в снижении цен на многие сырьевые товары, что также поддержало рынки акций, отметил инвестиционный директор Wilmington Trust Тони Рот.

Инвесторы также продолжают оценивать дальнейшую траекторию ставок в США после первого за четыре года повышения стоимости заимствований в середине марта.

"Кажется, рынки смирились с мыслью, что цикл повышения ставок уже начался, и считают, что он не приведет к концу экономического роста. Они по-прежнему полагают, что акции - наиболее выгодный класс активов", - сказал аналитик State Street Global Advisors Альтаф Кассам.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в марте поднялся до 107,2 пункта по сравнению с пересмотренными 105,7 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Ранее сообщалось, что в феврале индикатор составлял 110,5 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 107 пунктов по сравнению с ранее объявленным февральским значением, свидетельствуют данные Trading Economics.

Капитализация службы экспресс-доставки FedEx Corp. выросла на 3,7% после сообщения о том, что её основатель Фред Смит уйдет в отставку с поста CEO. Новым CEO станет президент и операционный директор компании Радж Субраманиам. В свою очередь Смит займет должность исполнительного председателя совета директоров. Изменения вступят в силу 1 июня.

Котировки акций Robinhood Markets Inc. взлетели на 24% на новости, что оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке продлевает часы работы - теперь площадка будет доступна пользователям с 7 утра до 8 вечера по североамериканскому восточному времени.

Акции аналитической компании Nielsen Holdings подскочили на 21% на новости, что группа частных инвесткомпаний покупает фирму за $16 млрд, включая долг. Консорциум заплатит $28 за акцию Nielsen. На прошлой неделе компания отказалась от предложения о покупке от группы инвесторов, которые были готовы заплатить $25,4 за акцию.

Котировки бумаг Tesla выросли на 0,7% после скачка на 8% накануне. Производитель электромобилей ранее сообщил, что запросит у акционеров на годовом собрании разрешение на проведение сплита акций в форме дивидендов.

Акции американской фармацевтической NeoGenomics Inc. упали на 30% на фоне отставки СEO Марка Маллона и понижения прогноза компании на первый квартал текущего года.

Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group договорилась о покупке LHC Group, которая специализируется на медицинском обслуживании на дому, более чем за $5,5 млрд. Бумаги LHC подорожали на 5,9%, а акции UnitedHealth подешевели на 0,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,97% и составил 35294,19 пункта.

Лидерами роста в индексе стали акции Visa Inc., подорожавшие на 3,3%, Boeing Co. - на 2,9% и Nike Inc. - на 3,2%. В минусе завершили торги бумаги всего пяти компаний, в том числе акции Travelers Cos. подешевели на 1,6%, Chevron Corp. - на 1,2%.

Standard & Poor's 500 повысился на 1,23% - до 4631,6 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite подскочило на 1,84% и достигло 14619,64 пункта.