"СПБ биржа" начнет торги в основном режиме 50 наиболее ликвидными бумагами с 14:30

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" сообщила, что 30 марта начнет торги в режиме основных торгов в 14:30 50 наиболее ликвидными бумагами.

С 16:00 в режиме основных торгов участникам торгов и инвесторам на биржевых торгах будут доступны 1605 ценных бумаг международных компаний.

В режиме основных торгов 30 марта не будут совершаться сделки с еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами в евро, бумагами компаний из стран СНГ, компаний с листингом на LSE, российских компаний, а также ценными бумагами компаний с листингом в США.

Биржа предупреждает, что в течение торгового дня может эпизодически наблюдаться увеличение количества случаев автоматического снятия заявок с указанием дополнительной ликвидности в связи с тем, что в отношении некоторых ценных бумаг, права на которые учитываются в иностранных организациях, может наблюдаться невозможность осуществления переводов между данными иностранными учетными институтами.