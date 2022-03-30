Юань предложили сделать резервной валютой для взаимных расчетов внутри СНГ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Страны СНГ могут использовать китайский юань в качестве резервной валюты для взаимных расчетов вместо доллара и евро, заявил первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов (бывший председатель Комитета госконтроля Белоруссии).

"На мой взгляд, вполне оправдан переход на взаимную торговлю между странами СНГ в национальных валютах или валютах государств, которые не предпринимают недружественные действия в отношении стран, входящих в Содружество. Прежде всего, это юань и другие валюты, которые можно использовать в качестве резервных вместо доллара и евро", - сказал Анфимов, которого цитирует госагентство БелТА.

В Минске в среду проходит совместное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных органах Содружества и комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

По мнению Анфимова, "эпоха доллара закончилась, и эта валюта утратит свои позиции к 2025 году - если не существенно, то, по крайней мере, будет резко ослаблено ее влияние на развитие мировой экономики, к 2030 году доллара как мировой резервной валюты не будет".

Он также заявил, что западные санкции не окажут на Белоруссию значимого влияния. "В принципе, у нас относительно самодостаточная экономика. Тем более основной наш рынок - страны СНГ. Поэтому оттого, что на нас давят с Запада, нам ни тепло, ни холодно. Эти санкции серьезно не повлияют на нас в плане экономического роста. Мы все способны отрегулировать своими силами и в кратчайшие сроки заместить потери, которые, возможно, будут в наших экономиках", - подчеркнул Анфимов.