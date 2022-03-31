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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Первые платежи за российский газ в рублях ожидаются в конце апреля-мае

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Практическая реализация нового порядка оплаты поставок российского газа в Европу - в рублях - начнется в конце апреля - мае, пояснил источник, знакомый с ситуацией на рынке энергоносителей.

Указ президента РФ об оплате газа рублями касается поставок с 1 апреля.

"По некоторым контрактам платежи за "апрельский газ" начинаются во второй половине апреля, по другим - в мае", - сориентировал источник, отвечая на вопрос, не останется ли кто-то из клиентов без газа уже 1 апреля.

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